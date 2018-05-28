28 мая заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял Апостольского нунция в РФ Челестино Мильоре по его просьбе
В ходе беседы отмечена созвучность подходов России и Ватикана к решению наиболее острых проблем международной жизни. Состоялся углубленный обмен мнениями об укреплении взаимодействия, в том числе по теме защиты христиан.
Отмечена готовность обеих сторон к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в области культуры, образования, науки и медицины.
Глава ватиканской дипмиссии поделился впечатлениями об итогах своей поездки в Ульяновскую и Кемеровскую области, а также Бурятию в апреле. Были также затронуты вопросы деятельности католических структур в Россию.
Апостольский нунций в России, архиепископ Челестино Мильоре посетил Бурятию с официальным визитом в апреле.
Посол Ватикана рассказал МИД России о визите в Бурятию
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