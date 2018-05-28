В Бурятии погибшего на пожаре сотрудника лесхоза представят к госнаграде

По поручению Алексея Цыденова агентство лесного хозяйства готовит документы на представление к государственной награде посмертно сотрудника Верхне-Баргузинского лесхоза Валерия Жанцанова, проявившего мужество и героизм при спасении своего коллеги на тушении лесного пожара в Курумканском районе
- Оперативно, не затягивайте, - поручил сегодня на планерном совещании глава Бурятии руководству РАЛХ.
Валерий Жанцанов, 1962 года рождения, уроженец села Мурочи, Кяхтинского района, проработал в лесном хозяйстве более 20 лет. Он являлся одним из опытнейших сотрудников лесхоза, принимал участие в тушении самых сложных лесных пожаров по всей республике, хорошо знал рельеф местности. Валерий Жанцанов не только сам работал на тушении, но и передавал свой опыт молодым сотрудникам.
Валерий Жанцанов погиб 18 мая при тушении крупного лесного пожара в Курумканском районе, спасая своего молодого коллегу, который отстал от группы. Аюр Цыренжапов также не смог спастись. Глава Бурятии Алексей Цыденов лично встретился с семьями погибших и выразил свои соболезнования.
Возгорание возникло 18 мая от непотушенной сигареты и было ликвидировано 21 мая на площади более двух тыс га. В тушении принимали участие более 230 человек со всей республики и свыше 30 единиц лесопожарной техники.
По поручению главы Бурятии семьям погибших Валерия Жанцанова и Аюра Цыренжапова из резервного фонда правительства РБ перечислена помощь в размере одного миллиона рублей. Материальную помощь родным оказывают и коллеги погибших со всей республики. На сегодняшний день на счета семей погибших лесников в общей сложности перечислено более одного миллиона рублей. Также в ближайшее время финансовая помощь будет направлена от федеральных структур лесного хозяйства.
Кроме того, троим малолетним детям Аюра Цыренжапова будет оформлена пенсия по потере кормильца от 8800 рублей на каждого ребенка, сообщает пресс-служба правительства.
- Если мама с детьми пожелает переехать в Улан-Удэ, поможем с трудоустройством, а также с детским садом и школой, - пообещал Алексей Цыденов.
В Бурятии погибшего на пожаре сотрудника лесхоза представят к госнаграде
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По поручению Алексея Цыденова агентство лесного хозяйства готовит документы на представление к государственной награде посмертно сотрудника Верхне-Баргузинского лесхоза Валерия Жанцанова, проявившего мужество и героизм при спасении своего коллеги на тушении лесного пожара в Курумканском районе
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