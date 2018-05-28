Республика оказалась в числе регионов с самым высоким уровнем протестного голосования на президентских выборах
Глава Якутии Егор Борисов уйдет в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Он утверждает, что покидает пост главы республики по собственному желанию. «Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий Главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию», – написал Борисов.
Борисов объясняет свое решение тем, что недавно прошли президентские выборы в России, и были поставлены «абсолютно новые» стратегические задачи на развитие страны. Республике нужен новый руководитель, отмечает Борисов. По его словам, он руководствуется интересами жителей Якутии и государства, сообщают Ведомости.
«Начиная свой трудовой путь от простого рабочего до руководителя республики всегда был в гуще народа, вместе разделяя их радость и горе, был всегда открыт для общения и диалога», – пишет Борисов. В своем обращении он также поблагодарил Жителей Якутии за доверие, а президента России Владимира Путина за поддержку и понимание. «Будьте всегда уверены в лучшем завтрашнем дне Якутии и России», – написал в заключение Борисов.
Борисову 64 года, он родился в Якутии. Он начинал свою карьеру слесарем-ремонтником, а после получения диплома Новосибирского сельскохозяйственного института стал работать инженером-механиком. После работал вторым секретарем райкома КПСС, председателем районного совета народных депутатов, заместителем министра сельского хозяйства республики, зампредом правительства Якутии, министром сельского хозяйства, также работал директором якутского НИИ сельского хозяйства. С 2003 по 2010 г. Борисов был председателем правительства Якутии. В 2010 г. его назначили главой республики. Сейчас он на втором сроке, который должен был истечь в следующем году.
Глава Якутии подал в отставку
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