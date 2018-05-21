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Забайкальский губернатор проконтролирует инцидент с распределением в детсады

Власть, 
21 мая губернатор Забайкальского края Наталья Жданова на рабочем совещании поручила профильному заместителю, вице-премьеру по социальным вопросам Аягме Ванчиковой создать комиссию, которая должна будет детально проанализировать произошедший в Чите инцидент с распределением детей в детские сады

- Прошу детально разобраться с этой ситуацией, с привлечением надзорных органов. Безусловно, это зона ответственности руководителей конкретного муниципалитета. Но, учитывая, что проблема возникает уже далеко не в первый раз, и количество детей, чьи права ущемлены, достаточно велико, правительство Забайкальского края не может остаться в стороне от ситуации. Нужно разобраться, в чем корень проблемы и как ее решать, - подчеркнула глава региона.

Напомним, 25 апреля состоялось очередное распределение в детские дошкольные учреждения Читы. Комплектование детей в детсады завершится 29 июня. После первого этапа комплектования в очереди осталось 3 561 детей – в возрасте от 2 до 3 лет, 1 559 детей – в возрасте от 3 до 4 лет. В своей жалобе губернатору родители детей, чьи права на дошкольное образование обошли, указали, что возраст последних на 1 сентября 2018 года будет от 3 до 3,5-4 лет. Тем не менее, мест в ДОУ дети не получили.

Краевое министерство образования, науки и молодежной политики после заявлений комитета образования Читы о сбоях в системе «Е-услуги. Образование», посредством которой проходит распределением мест в дошкольные образовательные организации, направило запрос в компанию, оказывающую техническое сопровождение системы, сообщает пресс-служба правительства.

На запрос минобразования края компания «ИРТех» ответила следующее:

«Перед запуском комплектования г. Чита не установил галочку на пункте «Комплектование детей от 3 до 7 лет».Также перед комплектованием значительно сокращены группы 2018/2019 учебного года для детей от 3 до 7 лет по сравнению с 2017/2018 годом - было 634 группы, а стало 585. При этом группы от 1 до 3 лет увеличены в 2 раза, в 2017/2018 их было 37, в 2018/2019 их стало 78».

После проведения автоматического комплектования комитету образования Читы необходимо было проверить протокол, и после проверки, в случае, если система провела правильное распределение, утвердить его. Проверять данные протокола и проводить повторное распределение, при необходимости комитет мог до 16 мая. Однако комитет образования Читы подписал и утвердил протокол распределения в течение полутора часов».
детские сады
 
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