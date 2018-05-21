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Мэр Улан-Удэ сдал батарейки на утилизацию

Мэр Улан-Удэ сдал батарейки на утилизацию
Власть, 
Александр Голков призвал горожан поступить также

Мэр города Александр Голков сдал батарейки. Экологический поступок градоначальник совершил на «Ночи в музее», которая посвящена Году добровольца в России, сообщает пресс-служба мэрии.

Горожанам показали концерт, провели игры на свежем воздухе, а также собрали отработанные батарейки и раздельно собранные отходы для переработки (бумага, картон, пластик, стекло, полиэтилен, металл). В экологической акции поучаствовал Александр Голков – он сдал на переработку батарейки.

- У нас дома принято не выбрасывать в мусор батарейки, чтобы впоследствии не загрязнялась почва. Ведь батарейки разлагаются около 100 лет и выделяют токсичные вещества, одна батарейка может загрязнить до 20 квадратных метров земли! Супруга складывала батарейки и ртутные лампы отдельно. «Заразили» идеей друзей семьи. То, что накопилось за год, отнёс сегодня в Музей истории города на утилизацию. Подобные акции проходят в Улан-Удэ постоянно, всех приглашаю поучаствовать. Давайте беречь нашу землю, нашу уникальную республику и Байкал! – написал мэр у себя на странице в «Фэйсбуке».

Также в экологической акции участвовали представители городских и республиканских волонтёрских и общественных организаций, которые поделились своим опытом и рассказали о своей работе горожанам.
ГорсоветУУ
 
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