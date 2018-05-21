Александр Голков призвал горожан поступить также
Мэр города Александр Голков сдал батарейки. Экологический поступок градоначальник совершил на «Ночи в музее», которая посвящена Году добровольца в России, сообщает пресс-служба мэрии.
Горожанам показали концерт, провели игры на свежем воздухе, а также собрали отработанные батарейки и раздельно собранные отходы для переработки (бумага, картон, пластик, стекло, полиэтилен, металл). В экологической акции поучаствовал Александр Голков – он сдал на переработку батарейки.
- У нас дома принято не выбрасывать в мусор батарейки, чтобы впоследствии не загрязнялась почва. Ведь батарейки разлагаются около 100 лет и выделяют токсичные вещества, одна батарейка может загрязнить до 20 квадратных метров земли! Супруга складывала батарейки и ртутные лампы отдельно. «Заразили» идеей друзей семьи. То, что накопилось за год, отнёс сегодня в Музей истории города на утилизацию. Подобные акции проходят в Улан-Удэ постоянно, всех приглашаю поучаствовать. Давайте беречь нашу землю, нашу уникальную республику и Байкал! – написал мэр у себя на странице в «Фэйсбуке».
Также в экологической акции участвовали представители городских и республиканских волонтёрских и общественных организаций, которые поделились своим опытом и рассказали о своей работе горожанам.
Мэр Улан-Удэ сдал батарейки на утилизацию
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они обсудят незавершённое из-за развала СССР строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2
Замминистра природных ресурсов сам написал заявление об увольнении
В органах прокуратуры Александр Новолодский работает 15 лет
Власть, 20.05.2018
Они были построены ещё до Великой Отечественной
Власть, 20.05.2018
Глава Бурятии Алексей Цыденов во время визита в Селенгинский район ознакомился с лыжероллерной трассой в Гусиноозёрске
Алексей Цыденов обещал поднять здравоохранение в регионе на новый уровень
Посты сохранили четыре из девяти прежних вице-премьеров и 13 из 22 министров
Музей истории города Улан-Удэ прошёл экологическую акцию «Время разделять!»
Более 200 тысяч сосен высадили в Тарбагатайском районе
Глава Бурятии находится в командировке в Селенгинском районе
Стартовала рабочая поездка главы Бурятии Алексея Цыденова в Селенгинский район
Вопросы подготовки к международному бурятскому национальному фестивалю «Алтаргана» на территории посёлка Усть-Ордынский обсудили на заседании Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа
«Зашибись», - эмоционально отреагировал Алексей Цыденов на пояснения инноваторов
Гидротехническое сооружение не достроено и никак документально не оформлено
Глава Бурятии подписал постановление об увольнении