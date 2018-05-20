Алексей Цыденов осмотрел устаревшие очистные у Гусиного озера

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Они были построены ещё до Великой Отечественной



В ходе поездки в Селенгинский район 18 мая глава Бурятии Алексей Цыденов осмотрел водозаборные и очистные сооружения, которые находятся возле Гусиного озера. Объекты нуждаются в ремонте. Так, требующая модернизации водонасосная станция введена в эксплуатацию в 1939 году, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



- Мы ещё раз убедились, что откладывать вопрос нельзя. В этом году выйдем на решение, по какой технологии очистные делать, поскольку есть несколько вариантов, - сообщил Алексей Цыденов.



В 2017 году из республиканского бюджета было выделено 14,4 млн руб. на строительство насосных станций на центральных сетях водоснабжения Гусиноозерска и 10,1 млн руб. на модернизацию и капремонт объектов коммунальной инфраструктуры.



В целом бюджетные инвестиции в Селенгинский район в 2017 году составили 1,453 млрд рублей. Были благоустроены дворовые территории и парк, капитальный ремонт хирургического отделения Селенгинской центральной районной больницы, завершены проектные работы проекта «На Великом Чайном Пути». Самой крупной инвестицией стала реконструкция и капремонт федеральной дороги на 1,29 млрд рублей.



