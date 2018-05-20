Они были построены ещё до Великой Отечественной
В ходе поездки в Селенгинский район 18 мая глава Бурятии Алексей Цыденов осмотрел водозаборные и очистные сооружения, которые находятся возле Гусиного озера. Объекты нуждаются в ремонте. Так, требующая модернизации водонасосная станция введена в эксплуатацию в 1939 году, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
- Мы ещё раз убедились, что откладывать вопрос нельзя. В этом году выйдем на решение, по какой технологии очистные делать, поскольку есть несколько вариантов, - сообщил Алексей Цыденов.
В 2017 году из республиканского бюджета было выделено 14,4 млн руб. на строительство насосных станций на центральных сетях водоснабжения Гусиноозерска и 10,1 млн руб. на модернизацию и капремонт объектов коммунальной инфраструктуры.
В целом бюджетные инвестиции в Селенгинский район в 2017 году составили 1,453 млрд рублей. Были благоустроены дворовые территории и парк, капитальный ремонт хирургического отделения Селенгинской центральной районной больницы, завершены проектные работы проекта «На Великом Чайном Пути». Самой крупной инвестицией стала реконструкция и капремонт федеральной дороги на 1,29 млрд рублей.
Алексей Цыденов осмотрел устаревшие очистные у Гусиного озера
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 20.05.2018
Они были построены ещё до Великой Отечественной
Власть, 20.05.2018
Глава Бурятии Алексей Цыденов во время визита в Селенгинский район ознакомился с лыжероллерной трассой в Гусиноозёрске
Алексей Цыденов обещал поднять здравоохранение в регионе на новый уровень
Посты сохранили четыре из девяти прежних вице-премьеров и 13 из 22 министров
Более 200 тысяч сосен высадили в Тарбагатайском районе
Глава Бурятии находится в командировке в Селенгинском районе
Стартовала рабочая поездка главы Бурятии Алексея Цыденова в Селенгинский район
Вопросы подготовки к международному бурятскому национальному фестивалю «Алтаргана» на территории посёлка Усть-Ордынский обсудили на заседании Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа
«Зашибись», - эмоционально отреагировал Алексей Цыденов на пояснения инноваторов
Гидротехническое сооружение не достроено и никак документально не оформлено
Глава Бурятии подписал постановление об увольнении
Власть, 16.05.2018
Закупка обойдётся почти в 300 миллионов рублей
Власть, 16.05.2018
На сессии будет рассмотрен ещё один очень важный вопрос
Власть, 15.05.2018
Минтуризма Бурятии признало, что мусор - это основная проблема отрасли
Власть, 15.05.2018
Григорий Кокорин работал в министерстве здравоохранения