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Россия получила новое правительство Власть, Посты сохранили четыре из девяти прежних вице-премьеров и 13 из 22 министров

Иркутский губернатор обещал провести «Алтаргану» на высоком уровне Власть, Вопросы подготовки к международному бурятскому национальному фестивалю «Алтаргана» на территории посёлка Усть-Ордынский обсудили на заседании Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа