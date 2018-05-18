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Глава Бурятии прокомментировал переназначение Вероники Скворцовой

Глава Бурятии прокомментировал переназначение Вероники Скворцовой
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов обещал поднять здравоохранение в регионе на новый уровень

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал переназначение Вероники Скворцовой на пост министра здравоохранения России. Как сообщал «Байкал-Dailу», указы о назначении членов правительства страны президент Владимир Путин подписал сегодня, 18 мая.

- У нас сложилось конструктивное взаимодействие с минздравом России. Минздрав оперативно реагирует на наши запросы по значимым проблемам, касающихся здравоохранения региона, - отметил Алексей Цыденов.

Так, по его словам, в 2017 году при поддержке минздрава России в Бурятии был реализован проект развития санитарной авиации. «В рамках него мы фактически полностью обеспечили доступность медицинской помощи жителям отдалённых сел, расположенных в труднодоступных районах Бурятии за счёт привлечения самолётов и вертолётов. Во всех экстренных случаях, в том числе при осложненной беременности, мы оперативно обеспечивали доставку пациентов в медицинские учреждения третьего уровня», - отметил Алексей Цыденов.

Сегодня в республике реализуются значимые для Бурятии проекты: строительство перинатального центра и онкологического диспансера.

- Минздравом России также поддержан проект по строительству в регионе центра ядерной медицины на условиях государственно-частного партнёрства с ООО «Медицина и ядерные технологии». Данный проект обеспечит полный цикл сопровождения онкобольных: от выявления заболеваний на ранней стадии до соответствующего лечения, - сообщил Алексей Цыденов.

- Мы ожидаем, что с реализацией проектов и исполнением указа президента России от 7 мая нам удастся поднять здравоохранение в регионе на новый уровень, улучшить доступность и повысить качество медицинских услуг для наших жителей, - добавил глава.

Он подчеркнул, что по всем случаям минздрав России оказывает Бурятии поддержку.

- Это касается как финансирования, так и методического сопровождения. Всегда можно обратиться по любому вопросу, получить помощь и рекомендации. Выражаю благодарность лично министру Веронике Игоревне Скворцовой и всему коллективу минздрава России за работу, которую они ведут с регионами, - заключил глава Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», Вероника Скворцова была в Бурятии с рабочим визитом летом 2016 года. Она посетила республиканскую клиническую больницу, онкодиспансер, детскую клиническую больницу и перинатальный центр, дав несколько важных обещаний по строительству объектов. После министр провела совещание в правительстве Бурятии, заявив, что республика – «не окраина, а передовой регион».

Справка:

Вероника Скворцова родилась 1 ноября 1960 года в Москве. Окончила педиатрический факультет 2-го Московского мединститута в 1983 году. Работала в родном вузе на кафедре нервных болезней лаборантом, ассистентом, доцентом. В 1989 году также возглавила одну из первых в стране нейрореанимационных служб 1-й Градской больницы Москвы. С 1997 года — завкафедрой фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии Российского государственного медуниверситета (РГМУ, бывший 2-й мединститут). С 2005 года — одновременно директор НИИ инсульта РГМУ. В июле 2008 года назначена заместителем министра здравоохранения и соцразвития. С 21 мая 2012 года — министр здравоохранения РФ.

Вице-президент Национальной ассоциации по борьбе с инсультом, директор Всемирной федерации инсульта, генсек Европейского совета по проблеме инсульта. Автор более 400 научных работ, обладатель семи патентов на изобретения. Доктор медицинских наук. Профессор, член-корреспондент РАМН. Награждена орденом Почета.

глава Бурятии Алексей Цыденов минздрав
 
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