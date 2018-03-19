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В Забайкальском крае введён режим повышенной готовности

Власть, 
19 марта губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала постановление о введении режима повышенной готовности для предупреждения возникновения ЧС, связанной с природными пожарами

В документе предусмотрены поручения профильным министерствам и ведомствам. В частности, обеспечение своевременного фиксирования момента возникновения природных пожаров, локализации и ликвидации, а также незамедлительной передачи информации в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.

Также министерству природных ресурсов поручено оперативно реагировать на все природные пожары по первому поступающему сообщению, принимать меры по локализации и ликвидации пожаров в день обнаружения, организовать наземное и авиационное патрулирование в лесах, организовать профилактическую работу с охотниками. Кроме того, введен запрет выжиганий сухой травы и сухих растительных остатков, мусора, сенокосов и пастбищ.

Постановление вступает в силу с 19 марта, сообщает пресс-служба правительства.
лесные пожары
 
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