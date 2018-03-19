В Забайкальском крае введён режим повышенной готовности

19 марта губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала постановление о введении режима повышенной готовности для предупреждения возникновения ЧС, связанной с природными пожарами



В документе предусмотрены поручения профильным министерствам и ведомствам. В частности, обеспечение своевременного фиксирования момента возникновения природных пожаров, локализации и ликвидации, а также незамедлительной передачи информации в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.



Также министерству природных ресурсов поручено оперативно реагировать на все природные пожары по первому поступающему сообщению, принимать меры по локализации и ликвидации пожаров в день обнаружения, организовать наземное и авиационное патрулирование в лесах, организовать профилактическую работу с охотниками. Кроме того, введен запрет выжиганий сухой травы и сухих растительных остатков, мусора, сенокосов и пастбищ.



Постановление вступает в силу с 19 марта, сообщает пресс-служба правительства.

