В посёлке Большое Голоустное Иркутского района на Байкале в 2019 году построят большой визит-центр
Об этом сообщил и. о. директора объединенной дирекции «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов 19 марта 2018 года на круглом столе «Туризм в Приангарье: этнический, сельский, событийный».
По данным пресс-службы «Заповедного Прибайкалья», визит-центр построят в Большом Голоустном, чтобы перераспределить сюда поток туристов из популярных у туристов мест вроде Малого Моря и острова Ольхон.
Стоимость проектирования и строительства обойдётся в 86 млн рублей. В этом году ведутся проектно-сметные работы. Планируется, что визит-центр будет похож на тот, что открыт в Байкальском заповеднике в Танхое (Бурятия), сообщает ИА «Байкал Инфо».
Бурятский визит-центр скопируют на другом берегу Байкала
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