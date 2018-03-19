Министр образования и науки РФ Ольга Васильева подписала приказ об упразднении двух филиалов Российского государственного гуманитарного университета - в Улан-Удэ и Всеволожске Ленинградской области
Приказ подписан 19-го марта. В нём отмечается, что ликвидация проходит по результатам мониторингу эффективности государственных образовательных учреждений, а также ходатайств вуза.
Исполняющему обязанности ректора РГГУ Александру Безбородову поручено обеспечить продолжение обучения студентов с их согласия с сохранением формы и условий обучения, а также принять меры по высвобождающимся сотрудникам.
Напомним, о том, что филиал РГГУ в Бурятии получил статус вуза с признаками неэффективности в 2012 году. В частности, в Бурятии такими признали пять филиалов из семи, это филиалы МЭСИ, НИ ТГУ, НИНХ, РГГУ, Кяхтинский филиал ВСГУТУ. Не прошёл по критериям и читинский филиал ВСГАКИ.
Минобраз России распорядилось ликвидировать бурятский филиал РГГУ
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