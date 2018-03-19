Такой же результат в ещё одном населённом пункте в Иркутской области
За Владимира Путина проголосовали 100% избирателей в двух населённых пунктах Иркутской области - в посёлке Большие Коты на берегу Байкала в Иркутском районе и в деревне Харгажин в Тулунском районе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя регионального избиркома Эдуарда Девицкого.
В целом, жители Иркутской области отдали за Путина 73,68% голосов. Его ближайший конкурент, кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 15,92% - его поддержали 166 тысяч человек. Третий показатель у лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 6,44%, или 67 тыс. человек.
Председатель избиркома отметил новую выборную тенденцию - снижение явки в сельских районах и рост в крупных городах.
- Иркутск, где в последние годы избиратель не сильно активно шел на выборы, попал в число региональных лидеров по явке - 57%. Это на 3% больше, чем было в 2012 году. Высокая явка зарегистрирована в Ангарске и Братске, в Шелехове - почти 60%. При этом в Усть-Ордынском бурятском округе явка снизилась - была более 70%, стала около 60%. Но всё равно активность избирателей там остаётся самой высокой в регионе, - сказал Эдуард Девицкий.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии Владимир Путин набрал 73% голосов.
Путин набрал 100% голосов в Больших Котах на Байкале
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