21 марта руководитель Бурятского УФАС Елизавета Потапова проведёт личный приём граждан
Он состоится в приёмной президента Российской Федерации в Бурятии.
Приём граждан пройдёт с 15.00 до 17.00 часов в Доме правительства по адресу: Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 47, 1-й этаж (вход со стороны гостиницы «Байкал Плаза»).
Руководитель управления ответит на вопросы по применению рекламного законодательства, антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Глава Бурятского УФАС примет граждан
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