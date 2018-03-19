Алексей Цыденов: «У движения WorldSkillsRussia в Бурятии хорошие перспективы»



«Республика Бурятия показала себя с наилучшей стороны. Наши люди и вы – молодёжь, все сплотились и проголосовали, это показало, что мы единый, сильный сплоченный народ и всё в наших руках. Ваши достижения на чемпионатеWorldSkillsRussia - первый показатель того, что вы сами управляете своей жизнью и ваша судьба – в ваших руках. Любая победа – это не просто везение, этому предшествует большая подготовка», отметил Алексей Цыденов.

По словам главы республики, у движения WorldSkillsRussia в Бурятии хорошие перспективы. Начав с четырёх компетенций профессионального мастерства в 2015 году, республика сегодня участвует уже по двадцати направлениям. О роли проекта говорили и его участники, сообщает пресс-служба правительства республики.



«WorldSkills помогает нам понять: если профессия станет нашим образом жизни, то ремесло превратится в искусство, и это расширяет представление о выбранной профессии. Лично для меня проект стал возможностью показать себя, свои возможности и навыки, познакомиться с другими участниками, поделиться впечатлениями и осознать, что я выбрала правильный путь, ту профессию, по которой и собираюсь работать», – сказала победительница регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Преподавание в младших классах» Анастасия Матвиевская.



В конце встречи глава дал поручение министерству образования и науки совместно с министерством промышленности и торговли провести для учащихся ссузов экскурсии в Центры молодёжного инновационного творчества, которые на сегодняшний день успешно работают на базе ведущих высших учебных заведений республики.



Напомним, региональный чемпионат «Молодые профессионалы» проходил в Улан-Удэ вначале февраля, в нём участвовали 177 конкурсантов от 14 до 22 лет.