Глава Избиркома Бурятии озвучил предварительные итоги выборов

Из-за рекордной высокой явки на выборах президента России Бурятия стала одним из лидеров в Сибири
Глава Избиркома Бурятии Дмитрий Ивайловский рассказал об итогах прохождения выборов президента России.
Явка составила рекордные 75 %. Бурятия расположилась на третьем месте по явке избирателей среди 12 субъектов Сибирского федерального округа. На первом оказалась Тыва с результатом 93,6 %, на втором Кемеровская область с 75 %.
- Сегодня и 20-го мы будем принимать протоколы с наших территориальных комиссий, а 21 самолёт увезёт протокол нашей комиссии в Москву. 22 ЦИК проведёт обобщение и даст результаты выборов, - рассказал на правительственном брифинге председатель Избирательной комиссии Бурятии Дмитрий Ивайловский.
В Бурятии первое место занял Владимир Путин с предварительным результатом в 73,3 % голосов, второе место занял Павел Грудинин – с результатом 14,7 % голосов. За Владимира Жириновского проголосовали 6,4%, за Ксению Собчак -1,6 % избирателей в Бурятии.
Официальные итоги станут известны уже 20 марта.
Лидером по явке среди районов Бурятии по предварительным данным оказалась Кижинга с 94 %, затем идёт Курумкан с 92%, в Оке проголосовало 85 %, наименьший процент по явке у Тунки – 60%.
Явка на голосование в Улан-Удэ по Октябрьскому району составила – 77 %, Советскому – 74 %, Железнодорожному – 76 %.
23600 человек проголосовали по заявлению о местонахождении. Среди молодёжи до 35 лет пришла на избирательные участки – 131 тысяча человек.
Всего в Бурятии проголосовало 452 тысячи человек.
- Все сработали очень хорошо. Я предполагал, что явка составит 70-71 %, потому что мы отталкиваемся от той ситуации, которая сложилась, - отметил Дмитрий Ивайловский.
Но не обошлось и без нарушений. За день поступило 41 обращение от граждан по нарушениям при голосовании. Из них 10 жалоб получили объективную оценку и были удовлетворены.
3 обращения касались не тактичного общения с избирателями членов комиссии, одно нарушение касалось того, что избиратель был, вычеркнут из списка, в остальных случаях обратившимся разъяснили порядок голосования и их претензии были сняты. Грубых нарушений, таких как вброс и фальсификация – не было.
- Есть регистры, которые включают в себя граждан получивших паспорт и вплоть до смерти. И он уточняется только через структуры органов власти. И есть избирательные списки, где берут только тех, кто будет присутствовать на голосовании, это уточняется через деятельность глав муниципальных образований, через работу медицинских учреждений и заявлениями по месту нахождения, - пояснил Дмитрий Ивайловский.
Также списки уточняются и по двойникам, когда при прописке в одном месте - человека ставят на временный учёт по месту жительства ещё и в другом. Кроме того возникают ситуации когда медицинские справки граждане не приносят в ЗАГС для получения свидетельства о смерти.
- При уточнении нам удалось 602 фамилии умерших исключить из списков для голосования, - отметил Дмитрий Ивайловский.
«Байкал-Daily» провёл онлайн-трансляцию выборов президента.
Глава Избиркома Бурятии озвучил предварительные итоги выборов
Власть, Фото:
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