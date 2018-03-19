Глава Избиркома Бурятии озвучил предварительные итоги выборов

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Подводный ядерный беспилотник может получить имя «Байкал» Власть, Подводный беспилотник, оснащенный ядерной энергетической установкой, может получить имя «Байкал». Голосование проходит на сайте Минобороны РФ. За этот вариант отдали 330 голосов. В списке лидеров: «Шептун», «Карась» и «Кракен»