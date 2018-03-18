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Глава Бурятии проголосовал за проект набережной Улан-Удэ

Глава Бурятии проголосовал за проект набережной Улан-Удэ
Власть,  Фото:Пресс-служба правительства РБ
По итогам сегодняшнего голосования уже в этом году начнётся проектирование, а в следующем году начнутся непосредственные работу

Глава Бурятии Алексей Цыденов проголосовал за лучший проект набережной Улан-Удэ, отдал свой голос за общественную территорию, которая будет благоустраиваться в рамках реализации президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Сообщает пресс-служба правительства республики.

Такое голосование сегодня пройдет на 94 территориально-счётных участках Улан-Удэ, которые расположены рядом или в том же здании, где находятся избирательные участки.

Алексей Цыденов подчеркнул, что именно горожане решат, какой будет набережная рек Уда и Селенга.

- В этом году начнется проектирование, а дальше от стоимости проекта зависят сроки реализации. В любом случае, в этом году начинаем проектирование, в следующем году входим в работу. Решение горожан будет окончательным однозначно, и это важно. Будем делать так, как проголосовали. Если будет что-то не устраивать, жаловаться ни на кого, кроме себя, не придется. Что выбирается, то и делается, - отметил Алексей Цыденов.



Напомним, конкурс на лучший эскизный проект по благоустройству набережной Уды и Селенги в Улан-Удэ стартовал 15 января по инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова. Поступило 25 заявок. В финал вышли три проекта.

Дизайн-проект «Реки объединяют историю и культуру» (код УУ 318) включает многофункциональный центр «Байкал», дворец бракосочетания, набережную, памятник Даши Намдакова. Таким образом, набережная станет городским общественно-культурным пространством.

Второй проект «Красные ворота к морю» (код БП 942) имеет спортивную и экологическую направленность. Его создатели решили взять за основу природные материалы, характерные для Байкальской территории. В проекте также вай-фай зоны, смотровые площадки. В зимнее время года набережная будет использоваться для лыжных прогулок. Здесь же будет располагаться ледовый каток, а летом – велодорожки.

Третий проект «Берега жизни» (код АС 878) ориентирован на активный семейный отдых. Здесь предусмотрены видовые площадки для фотосессий, тренажеры, площадки для занятий йогой или танцами. Амфитеатр можно использовать для трансляций спортивных матчей, есть места для пикников, пирсы для рыбаков, пляжная зона и причал для маломерных судов.

По итогам сегодняшнего голосования будет выбран лучший эскизный проект набережной, который получит приз в 1 млн рублей. За второе и третье место предусмотрены призы в 300 и 100 тысяч рублей соответственно.

Награждение победителей состоится 5 апреля. Затем начнется проектирование, определение стоимости строительно-монтажных работ.
Также сегодня Глава Бурятии, как и многие жители республики, отдал свой голос за общественную территорию, которую, по его мнению, надо благоустроить в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» в первую очередь.

- К сожалению, мы не можем сделать все одновременно, сейчас выбираем, что сделать в первую очередь, потом возьмемся за другие объекты. Я голосовал за то, чтобы в городе было красиво, уютно и комфортно, - сказал Глава республики.

В общий рейтинг включено 48 общественных территорий, получивших наибольшую поддержку жителей республики. Сюда вошли Улан-Удэ, Северобайкальск, Закаменск, Бабушкин, Кяхта, Гусиноозерск, посёлки Заиграево, Онохой, Каменск, Селенгинск, а также села Кабанск, Выдрино, Мухоршибирь и Турунтаево. Полный список проектов доступен на сайте Министерства строительства и модернизации ЖКК РБ: http://egov-buryatia.ru/index.php?id=7403.

Приоритетный президентский проект «Формирование комфортной городской среды» был предложен Владимиром Путиным в 2017 году. В Бурятии уже благоустроены 248 дворов, 27 общественных территорий и 4 парка на сумму 216 млн рублей. Программа будет продолжена до 2022 года. В 2018 году на ее финансирование в Бурятии выделено порядка 220 млн рублей.

Здесь же на избирательном участке Главе республике вручили «паспорт болельщика» Бурятии. Сегодня, в день выборов, все жители республики, предварительно зарегистрировавшиеся на сайте http://pasportrb.ru/ или в пунктах регистрации, получат паспорта на своих избирательных участках.

Такой проект запустила Федерация футбола Бурятии накануне чемпионата мира по футболу. Все обладатели «паспорта болельщика» смогут смотреть трансляции ключевых матчей чемпионата мира бесплатно на большом экране, установленном на Центральном стадионе Улан-Удэ с 14 июня по 15 июля. Сегодня такие паспорта получат более 11,2 тысячи человек, которые подали свои заявки заранее.

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