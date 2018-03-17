В 14 населенных пунктах Бурятии 18 марта пройдёт рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
В этот же день улан-удэнцы выберут лучший дизайн-проект благоустройства набережной Уды и Селенги. По республике определены 165 участков для рейтингового голосования, 94 из них - в городе Улан-Удэ.
В районах Бурятии рейтинговое голосование пройдет в городах Кяхта, Гусиноозерск, Северобайкальск, Закаменск, Бабушкин, в селах Турунтаево, Кабанск, Выдрино, поселках Селенгинск, Онохой, Каменск, Саган-Нур, Заиграево.
Так, в городе Северобайкальске голосование пройдет в ДК «Железнодорожник», Северобайкальской детской школе искусств, гимназии №5, на железнодорожном вокзале, в школах №1, 3, 11, ДК «Байкал», Лицее №6, филиале Иркутского госуниверситета путей сообщения и в техникуме инновационных технологий.
В Кяхте выразить свое мнение можно будет в медучилище, библиотеке на улице Крупской, в школе №4, в лесхозе, спорткомплексе, на стадионе, в здании техникума и детского сада на улице Сухэ-Батора.
Выбирать свой сквер или парк жители Гусиноозерска будут на участках рейтингового голосования в школах № 1, 3, 4, 5, 6, 7, Гусиноозерской гимназии, ДК «Шахтер», ГЦД «Россия».
Посмотреть полный список участков для рейтингового голосования можно на сайте минстроя РБ.
В день рейтингового голосования комиссии будут работать с 8:00 до 18:00. Все граждане, имеющие на руках паспорт, могут выбрать из общественных территорий объекты, которые отремонтируют уже этим летом, сообщает пресс-служба правительства РБ.
Власти напомнили, где жители Бурятии смогут проголосовать за свои скверы и парки
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