Строящийся перинатальный центр Улан-Удэ оснащается высокотехнологичным оборудованием

Заместитель председателя правительства Бурятии по инфраструктурному развитию Евгений Луковников проинспектировал ход строительства перинатального центра в Улан-Удэ



Зампред осмотрел родильные комнаты, которые оснащены высокотехнологичным медицинским оборудованием и аппаратурой.



К настоящему моменту на объекте завершили работы благоустройству и обшивке фасада и внутренние отделочные работы, завезли мебель и медицинское оборудование, которое на 70 % представлено российскими производителями.



Заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников осмотрел родовые комнаты и индивидальные палаты рожениц, которые оснащены высокотехнологичным медицинским оборудованием и оборудованы с учетом комфорта для рожениц и ребенка. Родовые залы оборудованы операционными столами компании «Маке» и кроватями-трансформерами, которые могут служить и гинекологическими креслами. Все родовые комнаты оснащены ионизаторами и кондиционерами, которые позволяют регулировать температуру воздуха в любое время года. Современное оборудование позволит проводить партнерские роды. Вместимость перинатального центра - 120 коек и 13 индивидуальных родовых комнат.



- В апреле пройдет лицензирование медицинской деятельности, и потом останется только открыть перинатальный центр, - отметил Евгений Луковников.



Напомним, строительство медучреждения начали в 2015 году, когда Бурятию включили в госпрограмму «Мероприятия по развитию сети перинатальных центров в РФ». Соглашение о возведении объекта в Улан-Удэ было подписали правительство республики и заказчик - ГК «Ростех». Генподрядчиком выступает ООО «РТ - СоцСтрой».



Отметим, власти Бурятии на протяжении двух последних лет занимались кадровым вопросом: для работы в новом перинатальном центре подготовили 233 медработника, в том числе 154 врача. На первом этаже центра откроется поликлиника, сообщает пресс-служба правительства РБ.

