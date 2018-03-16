В Улан-Удэ в очереди на получение бесплатных земельных участников стоит уже 8,6 тысяч льготников
Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Александр Голков. Между тем в городе давно уже не хватает земли, которую, к тому же, льготникам надо ещё передавать с электричеством, водоснабжением и дорогами.
Поэтому, как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии предложили заменить земельные участки денежной компенсацией в 300 тысяч рублей.
- Без изменения подхода, без поиска иных вариантов социальной поддержки, решить проблему сокращения очереди не удастся. Мы уже вышли с инициативой заменить предоставление земли денежной компенсацией. В свою очередь, министерство социальной защиты населения Бурятии разработало и уже обсуждает в Народном Хурале этот законопроект. Надеюсь, что проект будет поддержан, - отметил Александр Голков.
Мэр Улан-Удэ: Без изменения подхода решить проблему земель для льготников нельзя
Власть, Фото:
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