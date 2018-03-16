Главу Бурятии попробовали «взять на слабо»
В ходе вчерашней встречи Алексея Цыденова с молодёжью республики один из участников пригласил его сплавится по Селенге на 20-местном плоту.
- Слабо ли вам следующую встречу с молодёжью Селенги провести летом на плоту? Сплавиться с нами по реке, - спросил парень.
Глава Бурятии ответил, что хотел сделать это, но из-за загруженного графика не нашлось свободного времени.
- Я на «слабо» принципиально не работаю. Я хотел в этом году на плоту, но времени нет совсем. Но если это будет рабочее мероприятие, а не отдых, например, встреча с молодёжью, договорились, - сказал Алексей Цыденов.
Напомним, сегодня глава республики отмечает 42-й день рождения. На встрече с блогерами ему уже подарили необычный торт чёрного цвета.
Как сообщал «Байкал-Daily», сплавы на плотах по Уде и Селенге набрали в Бурятии популярность несколько лет назад.
Алексея Цыденова пригласили сплавиться на плоту по Селенге
Власть, Фото:
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