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Делегация Бурятии съездила на всероссийский форум сельхозпроизводителей

Делегация Бурятии съездила на всероссийский форум сельхозпроизводителей
Власть, 
В Краснодаре 11-12 марта состоялся всероссийский форум сельхозтоваропроизводителей, организатором которого выступило министерство сельского хозяйства РФ

В состав делегации Бурятии, которую возглавил заместитель председателя правительства по АПК и сельским территориям - министр сельского хозяйства и продовольствия Даба-Жалсан Чирипов, входили начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности министерства Татьяна Полозова, руководители сельхозорганизаций ООО «Рубин» - Александр Никонов и ООО «Хамнихан» - Зорикто Гомбоев, а также председатель одного из СПоК республики Амина Берсанова. Об этом сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.

В первый день представители делегации Бурятии приняли участие в тематических секциях, посвящённых стратегиям развития растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств и кооперации, повышения качества жизни на селе.

На следующий день перед началом пленарного заседания участники форума посетили выставку сельхозтехники, осмотрели инновационные разработки и технологические стартапы молодых ученых в сфере агропромышленного комплекса.

Центральным мероприятием форума стало пленарное заседание Всероссийского форума сельхозпроизводителей с участием президента России Владимира Путина. Ключевыми темами для обсуждения стали факторы успеха российского АПК, стратегия развития фермерского бизнеса и перспективы развития кооперации в ключевых секторах АПК, продовольственная безопасность, импортозамещение и укрепление России на мировых рынках, государственная поддержка устойчивого развития сельских территорий, развитие и поддержка перерабатывающей промышленности, внедрение научных достижений в сфере селекции и генетики, развитие органического сельского хозяйства, внедрение цифровой экономики в АПК.

Как рассказал Чирипов, вопросы, которые ставили сельхозтоваропроизводители перед главой страны были поддержаны по большинству направлений, - это прежде всего поддержка программы развития сельского хозяйства, увеличения финансирования, социального развития села, использования земель сельхозназначения, развития фермерского производства. в будущем возможно увеличение федеральных средств.

Отметим, что основу АПК Бурятии составляет животноводство. В прошлом году республика вошла в тройку лидеров среди субъектов Сибирского федерального округа по темпам роста производства скота и птицы на убой в живом весе.

На сегодняшний день производственную деятельность в республике ведут более 400 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 159 сельхозпредприятий, 1,9 тысяч крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 122 тысячи личных подсобных хозяйств.

минсельхоз
 
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