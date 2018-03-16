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Алексей Цыденов принимает поздравления с днём рождения

Алексей Цыденов принимает поздравления с днём рождения
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня главе Бурятии исполнилось 42 года

Глава Бурятии Алексей Цыденов празднует сегодня 42-й день рождения.

С самого утра главу активно поздравляют на его странице в Facebook. Пожелания оставляют журналисты, общественники, бизнесмены и другие пользователи.

«С Днем Рождения, Алексей Самбуевич! Успехов, сил в реализации намеченного, хорошего настроения и всего наилучшего»

«Алексей Самбуевич, с Днем рождения! Новых впечатлений, новых дерзновений и результатов, гармонии в семье»

«Уважаемый Алексей Самбуевич! От лица всего коллектива поздравляем с Днём Рождения, желаем счастья , здоровья и долгих лет жизни. И неустанно трудится на благо нашего сложного региона».

Уважаемый Алексей Самбуевич!!! В этот торжественный и праздничный День Рождения, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей ответственной работе во имя процветания Бурятии, личного счастья и благополучия Вам и вашим близким. Пусть всегда с Вами будет искренняя и всесторонняя поддержка коллег и друзей.

Встречаются и более оригинальные поздравления. Экономист и бизнес-аналитик Андрей Ринчино пожелал Алексею Цыденову «избавить Бурятию от бедности, безработицы, бесперспективности», добавив, что для этого необходимы «крепкие нервы и здоровье».

Пользователи также поздравляют родителей главы Бурятии. «Ваши родители воспитали достойных сыновей. Здоровья им, всей Вашей семье!» - написала пресс-секретарь БСМП Дора Хамаганова. «Поздравляю ваших замечательных родителей , с днем рождения супер СЫНА ! Радости , счастья всем вам!» - пожелала путешественница Светлана Целовальникова.

Алексей Цыденов родился 16 марта 1976 года в городе Петровске-Забайкальском Читинской области (ныне Забайкальский край). Был назначен врио главы Бурятии 7 февраля 2017 года после досрочного ухода с поста Вячеслава Наговицына. Перед этим трудился замминистра транспорта России. В прошлом году впервые встретил день рождения в Бурятии. 
Алексей Цыденов
 
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