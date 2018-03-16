Алексей Цыденов принимает поздравления с днём рождения

Читают сейчас

Алексей Цыденов ознакомился со свежими вакансиями в Бурятии Власть, Сегодня, 15 марта, в Улан-Удэ прошла очередная республиканская ярмарка вакансий, в которой приняли участие более 60 работодателей

Шойгу рассказал о «паломничестве» из Бурятии к реке, где Путин поймал щуку Власть, Расположенная в Туве река Урбун, где в 2013 году президент России Владимир Путин поймал двадцатикилограммовую щуку, стала местом «паломничества» жителей России и соседних стран, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в фильме Андрея Кондрашова «Путин»

Сибирский полпред рассмотрел строительство перинатального центра в Улан-Удэ Власть, Сегодня полномочный представитель президента России в Сибири Сергей Меняйло провёл рабочее совещание по вопросу завершения строительства перинатальных центров в Улан-Удэ и Норильске

Алексей Цыденов стал читателем Нацбиблиотеки Бурятии Власть, Читательский билет был вручен главе республики 14 марта в рамках встречи с ветеранами