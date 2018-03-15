Глава республики ждёт объявления условий телеконкурса для губернаторов
Сегодня на ярмарке вакансий в Республиканском бизнес-инкубаторе глава Бурятии Алексей Цыденов ответил на вопрос о своём возможном участии в задуманном Агентстве стратегических инициатив телепроекте «Битва за миллиард».
- Мы сейчас изучаем правила. Правила и условия пока не объявлены. Смотрим. Если это понятные условия, не под кого-то конкретно, а такой открытый конкурс, то, конечно, будем участвовать, - сказал руководитель региона.
7 марта директор направления Агентства стратегических инициатив «Новый бизнес» Артём Аветисян сообщил об идее запустить на отечественном телевидении проект, в котором бы главы российских регионов поборолись за 1 миллиард рублей частных инвестиций.
Губернаторы должны представить свои проекты, рассказать о инвестиционных возможностях своего региона «на дружеской, но соревновательной основе». Оценивать выступления команд будет профессиональное жюри, в которое пригласили войти членов наблюдательного совета АСИ, сообщало РИА Новости.
Проект решили назвать «Битва за миллиард». Призовой фонд в 1 миллиард рублей станет рекордной суммой для отечественного телевидения.
Алексей Цыденов готов вступить в телешоу «Битва за миллиард»
Власть, Фото:
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