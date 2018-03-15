Алексей Цыденов стал читателем Нацбиблиотеки Бурятии

Читательский билет был вручен главе республики 14 марта в рамках встречи с ветеранами
Национальная библиотека Бурятии является одной из старейших библиотек Сибири и продолжает свою деятельность в качестве крупнейшего информационного и культурного учреждения региона. 14 марта её читателем официально стал и глава республики – Алексей Цыденов.
Отметим, читательский билет позволяет бесплатно пользоваться множеством услуг библиотеки, включая работу с литературой по различным темам в читальных залах и абонемент художественной литературы. Также читатели могут воспользоваться электронными ресурсами регионального центра Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина и т.д.
Запись производится бесплатно, по паспорту, сообщает пресс-служба республиканского учреждения.
Читательский билет был вручен главе республики 14 марта в рамках встречи с ветеранами
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