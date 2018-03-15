Алексей Цыденов стал читателем Нацбиблиотеки Бурятии



Национальная библиотека Бурятии является одной из старейших библиотек Сибири и продолжает свою деятельность в качестве крупнейшего информационного и культурного учреждения региона. 14 марта её читателем официально стал и глава республики – Алексей Цыденов.



Отметим, читательский билет позволяет бесплатно пользоваться множеством услуг библиотеки, включая работу с литературой по различным темам в читальных залах и абонемент художественной литературы. Также читатели могут воспользоваться электронными ресурсами регионального центра Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина и т.д.



Запись производится бесплатно, по паспорту, сообщает пресс-служба республиканского учреждения.

