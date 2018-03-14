Министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов опубликовал в Instagam забавную фотографию
Он сфотографировался возле русской печи с ухватом в руках. «Музей в посёлке Заиграево», - подписал снимок Вячеслав Дамдинцурунов.
Фото набрало уже почти 400 «лайков». «Классно». «Уютное фото. Однако, Вячеслав Анатольевич, детством навеяло», - оставляют комментарии пользователи.
Напомним, накануне члены правительства Бурятии во главе с руководителем республики Алексеем Цыденовым побывали в Заиграевском районе. Здесь состоялось открытие нового спортивного зала и фельдшерско-акушерского пункта. Также глава Бурятии провёл переговоры по строительству второй очереди свинокомплекса «Восточно-Сибирский» и обсудил другие вопросы.
Пользователям понравилось фото министра спорта Бурятии с русской печью
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В адрес министра внутренних дел по Бурятии генерал-майора полиции Олега Кудинова поступила благодарность от сотрудницы Центра занятости населения Улан-Удэ Ольги Бычковой
Министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов опубликовал в Instagam забавную фотографию
Минюст исключил две политические партии в Бурятии из списка зарегистрированных
Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии трех новых судейских вакансий в ряде судов
Встреча пройдёт завтра – 15 марта
К административной ответственности привлечён глава поселения «Новокижингинск»
18 марта в Улан-Удэ состоится рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства
Министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов провёл рабочие переговоры с руководством города Маньчжурия
В Заиграевском районе открылся фельдшерско-акушерский пункт и новый школьный спортзал
Сегодня в селе Новый Онохой состоялось открытие нового спортивного зала
Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил Сводный план тушения лесных пожаров на территории республики на 2018 год
Рассмотрели создание школы-интерната для одарённых детей
Результаты участников пошли в зачёт выполнения нормативов ГТО
Он получил высокий пост после победы в конкурсе «Лидеры России»
Власть, 12.03.2018
Создание экономического коридора Россия – Монголия – Китай обсудили в ходе 13-ого заседания подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству