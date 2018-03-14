 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Марта

Популярное

Пользователям понравилось фото министра спорта Бурятии с русской печью

Пользователям понравилось фото министра спорта Бурятии с русской печью
Власть, 
Министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов опубликовал в Instagam забавную фотографию

Он сфотографировался возле русской печи с ухватом в руках. «Музей в посёлке Заиграево», - подписал снимок Вячеслав Дамдинцурунов.

Фото набрало уже почти 400 «лайков». «Классно». «Уютное фото. Однако, Вячеслав Анатольевич, детством навеяло», - оставляют комментарии пользователи.

Напомним, накануне члены правительства Бурятии во главе с руководителем республики Алексеем Цыденовым побывали в Заиграевском районе. Здесь состоялось открытие нового спортивного зала и фельдшерско-акушерского пункта. Также глава Бурятии провёл переговоры по строительству второй очереди свинокомплекса «Восточно-Сибирский» и обсудил другие вопросы. 
минспорта РБ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Главу МВД Бурятии поблагодарили за раскрытие мошенничества на миллион рублей
Главу МВД Бурятии поблагодарили за раскрытие мошенничества на миллион рублей
Власть, 14.03.2018
В адрес министра внутренних дел по Бурятии генерал-майора полиции Олега Кудинова поступила благодарность от сотрудницы Центра занятости населения Улан-Удэ Ольги Бычковой
Пользователям понравилось фото министра спорта Бурятии с русской печью
Пользователям понравилось фото министра спорта Бурятии с русской печью
Власть, 14.03.2018
Министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов опубликовал в Instagam забавную фотографию
В Бурятии прекратила работу партия Игоря Бобкова
В Бурятии прекратила работу партия Игоря Бобкова
Власть, 14.03.2018
Минюст исключил две политические партии в Бурятии из списка зарегистрированных
ВККС принимает документы от желающих стать зампредседателя Арбитражного суда Бурятии
Власть, 14.03.2018
Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии трех новых судейских вакансий в ряде судов
Ещё один глава села в Бурятии оштрафован за долгий ответ на заявление
Власть, 14.03.2018
К административной ответственности привлечён глава поселения «Новокижингинск»
Власти Улан-Удэ выслушают мнения подростков о территориях для благоустройства
Власть, 13.03.2018
18 марта в Улан-Удэ состоится рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства
В Забайкальске хотят создать российско-китайскую больницу
Власть, 13.03.2018
Министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов провёл рабочие переговоры с руководством города Маньчжурия
Глава Бурятии открыл фельдшерско-акушерский пункт и школьный спортзал
Глава Бурятии открыл фельдшерско-акушерский пункт и школьный спортзал
Власть, 13.03.2018
В Заиграевском районе открылся фельдшерско-акушерский пункт и новый школьный спортзал
Министр спорта Бурятии поделился видео с открытия спортивного зала
Власть, 13.03.2018
Сегодня в селе Новый Онохой состоялось открытие нового спортивного зала
Глава Бурятии утвердил план тушения пожаров на год
Глава Бурятии утвердил план тушения пожаров на год
Власть, 13.03.2018
Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил Сводный план тушения лесных пожаров на территории республики на 2018 год
В Улан-Удэ подвели итоги работы за 2017 год в колледже искусств Чайковского
В Улан-Удэ подвели итоги работы за 2017 год в колледже искусств Чайковского
Власть, 13.03.2018
Рассмотрели создание школы-интерната для одарённых детей
Власти Бурятии поучаствовали в спартакиаде
Власть, 13.03.2018
Результаты участников пошли в зачёт выполнения нормативов ГТО
Иркутянин назначен замминистра России
Иркутянин назначен замминистра России
Власть, 13.03.2018
Он получил высокий пост после победы в конкурсе «Лидеры России»
Власти России и Монголии обсудили транспортный коридор из Улан-Удэ
Власть, 12.03.2018
Создание экономического коридора Россия – Монголия – Китай обсудили в ходе 13-ого заседания подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Кадастровой палате Бурятии начала работу Школа электронных услуг
28.02.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Верховный суд РФ о Плохая дорога vs ПДД
26.02.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Что делать жителям Бурятии, если их недвижимость зарегистрировали с ошибкой
23.01.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Судьба словно бабочка
17.01.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Маньяк Попков в Ангарске. В Улан-Удэ невозможен?
12.01.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Бурятии на 91% выполнена целевая модель по кадастровому учету
22.12.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Андрей+папа VS школа №25. Соловьёв и Синяя птица Молодцы или ...?
04.12.2017
Загрузка...
^