Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии трех новых судейских вакансий в ряде судов
До 12 апреля ВККС принимает документы от претендентов на следующие вакансии:
– председателя 5 гарнизонного военного суда;
– заместителя председателя Арбитражного суда Республики Бурятия (эту должность в суде сейчас занимает Наталья Путинцева – срок её полномочий истекает в 2023 году);
– судьи 3 окружного военного суда;
Заявления и документы претенденты могут подать по адресу: г. Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 4; с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу – с 10:00 до 16:45. Об этом сообщает портал «Право.Ру».
ВККС принимает документы от желающих стать зампредседателя Арбитражного суда Бурятии
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