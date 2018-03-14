ВККС принимает документы от желающих стать зампредседателя Арбитражного суда Бурятии

Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии трех новых судейских вакансий в ряде судов



До 12 апреля ВККС принимает документы от претендентов на следующие вакансии:



– председателя 5 гарнизонного военного суда;



– заместителя председателя Арбитражного суда Республики Бурятия (эту должность в суде сейчас занимает Наталья Путинцева – срок её полномочий истекает в 2023 году);



– судьи 3 окружного военного суда;



Заявления и документы претенденты могут подать по адресу: г. Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 4; с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу – с 10:00 до 16:45. Об этом сообщает портал «Право.Ру».

