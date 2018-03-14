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ВККС принимает документы от желающих стать зампредседателя Арбитражного суда Бурятии

Власть, 
Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии трех новых судейских вакансий в ряде судов

До 12 апреля ВККС принимает документы от претендентов на следующие вакансии:

– председателя 5 гарнизонного военного суда;

– заместителя председателя Арбитражного суда Республики Бурятия (эту должность в суде сейчас занимает Наталья Путинцева – срок её полномочий истекает в 2023 году);

– судьи 3 окружного военного суда;

Заявления и документы претенденты могут подать по адресу: г. Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 4; с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу – с 10:00 до 16:45. Об этом сообщает портал «Право.Ру». 
Арбитражный суд
 
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