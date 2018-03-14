Ещё один глава села в Бурятии оштрафован за долгий ответ на заявление

К административной ответственности привлечён глава поселения «Новокижингинск»



В прокуратуру Кижингинского района обратился местный житель, который пожаловался на нарушения порядка рассмотрения обращений граждан.



23 октября прошлого года мужчина обратился в администрацию сельского поселения «Новокижингинск» с заявлением о нарушении его жилищных прав.



По закону письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов даётся в течение 30 дней со дня регистрации.



- В нарушение указанных требований закона ответ на заявление гражданина в установленный законом срок не направлен, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



По постановлению прокурора Кижингинского района глава села привлечён к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан и оштрафован на 5 тысяч рублей.

