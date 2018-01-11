Власти Улан-Удэ пытаются пролоббировать применение реагентов на дорогах

Речь идёт о химических реагентах, которые пока использовать запрещено. Мешает Центральная водоохранная зона Байкала. Пока коммунальные службы вынуждены справляться «дедовскими» методами: при помощи лопат, тяжелой техники и разбрасывании песка



- Если мы реагенты не используем. Как вы видите, используем только песок в наших условиях, снег у нас прикатывается. Образуются накаты, которые приходится снимать тяжелыми грейдерами, то есть намного сложнее, чем, к примеру, в том же городе Иркутске. Это затраты денежные, это привлечение тяжелой техники, это вывоз больших объемов снега, - заявил главный инженер комбината по благоустройству Улан-Удэ Сергей Голов.



Как сообщает ТК «Тивиком», сделать работу по уборке снега более оперативной возможно.



Многие регионы делают это с помощью химических реагентов. Примерно половина снега при таком методе превращается в мягкую кашу, другая - в воду. Убрать такую массу значительно проще и быстрее. Тяжелая техника для этого не требуется. Однако, разрешение на подобные добавки коммунальщики Улан-Удэ получить не могут. Центральная водоохранная зона Байкала не позволяет использовать химию.



- Мы, в общем-то, пытаемся давно. Сейчас же есть современные реагенты, которые не влияют на природу. Наши контролирующие органы пока нам запрещают: Роспотребнадзор, Бурятприроднадзор и другие, - заявил Сергей Голов.



Уже сейчас известно, что этот вопрос прорабатывается в министерстве природных ресурсов и управлении Росприроднадзора Бурятии.



Срок, когда экологи вынесут свой вердикт: быть или не быть реагентам на дорогах республики, также озвучен - первое февраля этого года.



Не стоит упускать из виду и тот факт, что города, где на дорогах используют химию, страдают уже не от «снежной» проблемы. При использовании добавок обувь людей и кузова автомобилей изнашиваются гораздо быстрее.

