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65-летнюю уроженку Забайкалья выдвинули в президенты России
Власть, 11.01.2018 18:38
Уроженка Забайкалья Наталья Лисицына, в 92 году переехавшая на постоянное место жительства в Петербург, стала выдвинутым кандидатом в президенты России. Теперь ей необходимо собрать 100 тысяч подписей для регистрации
До выборов президента России в 2018 году осталось совсем немного времени. Состоятся они 18 марта. Активность обсуждения в газетах, Интернете и на телевидении возрастает с каждой неделей, вызывая все более живой интерес у аудитории. Среди кандидатов на 6-летний срок, которых уже утвердил ЦИК - есть и действующий президент России, депутаты Государственной думы, журналисты, бизнесмены, психологи и даже машинист башенного крана.
Крановщицу из города на Неве, уроженку Забайкалья, Наталью Лисицыну в качестве кандидата в президенты выдвинула партия «Российский объединенный трудовой фронт». Сотрудница петербургского металлургического завода «Петросталь» в одном из интервью заявила, что готова отстаивать интересы рабочих.
Наталья Лисицына дала телефонное интервью для «ЗабТВ»:
«- У вас есть какая-то своя программа? Над чем вы сейчас работаете?
- Над чем? Над освобождением от эксплуатации рабочих. Только рабочие меня интересуют и волнуют. Вот эта вот ненависть классовая, она растет. Даже если несколько 1000 рабочих поймут свою силу, что надо бороться самим, а не ждать от доброго дяденьки, что он им светлое будущие устроит».
Наталье Лисицыной 65 лет. Она родилась в Кыринском районе. Но приехала в Северную столицу в 92 году, чтобы поступить в Петербургский политехнический университет Петра Великого. После женщина работала на заводе «Электросила». Лисицына также ранее выдвигалась в Заксобрание Петербурга по списку «РОТ фронта», но партия тогда в парламент не прошла.
- Пытается ли вам кто-то встать палки в колеса?
- Только хозяева наши. Предприятия-то все частные.
- Вам угрожают, я так понимаю?
- Когда только узнали, что меня выдвинули, - сразу же вызвали к начальству. Сказали: «Зачем вам это надо? Нам это не надо!». Им это не надо, рабочие должны работать, не лезть в политику и выполнять идиотские указания.
- Вас уволили или вы продолжаете работать?
- Я продолжаю работать. Сейчас они притихли».
Кандидатам от непарламентских фракций, чтобы пройти регистрацию, нужно собрать 100 тысяч подписей. За землячку в Чите их собирает активист Александр Бухвалов. Сама же Наталья Лисицына свою малую родину помнит по сопкам, маленькому домику в Хапчеранге и запаху багульника.
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