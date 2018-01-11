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Шойгу обратился с просьбой к Алексею Цыденову
Власть, 11.01.2018 11:04 Фото:
«Важно понимать, что профессия военного сопряжена с риском для жизни и здоровья, тяжёлыми нагрузками и выполнением специальных задач вдали от дома. В этих условиях личный состав должен быть уверен, что его родные и близкие ни в чем не нуждаются», - обратился министр обороны России
В среду, 10 января, глава министерства обороны России Сергей Шойгу провёл первое в этом году селекторное совещание, на котором, помимо чисто оборонных вопросов, детально обсуждались и социальные проблемы. Речь, в частности, шла о том, как в некоторых регионах РФ местные власти участвуют в трудоустройстве членов семей военнослужащих и предоставляют офицерским детишкам места в детсадах, сообщает «Российская газета».
В конце декабря Шойгу поручил взять под контроль решение проблемы с устройством детей военнослужащих в детсады и приглашать на селекторные совещания руководителей субъектов РФ, где этот вопрос стоит наиболее остро. Ранее Минобороны безвозмездно передало региональным властям 457 своих детсадов.
Шойгу по видео-конференц-связи вышел на глав пяти регионов - Республики Бурятия, Хабаровского и Забайкальского краев, а также Мурманской и Саратовской областей.
- Важно понимать, что профессия военного сопряжена с риском для жизни и здоровья, тяжёлыми нагрузками и выполнением специальных задач вдали от дома, - обратился к ним министр. - В этих условиях личный состав должен быть уверен, что его родные и близкие ни в чем не нуждаются - дети ходят в сады и школы, жены трудоустроены. Добиться этого мы можем только сообща, совместными усилиями. Давайте займемся трудоустройством, чтобы семьи, жены наших военнослужащих были заняты. Там податься особо некуда, потому что, как правило, это отдаленные гарнизоны. Давайте подготовим план-программу по обеспечению рабочими местами членов семей наших военнослужащих.
Некоторые решения были приняты, что называется, на месте. К примеру, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпрот пообещал обеспечить детей военнослужащих местами в детсадах к апрелю-маю. А врио главы Забайкальского края Дмитрий Кочергин - сделать это в феврале.
Как сообщал «Байкал-Daily», только в Улан-Удэ минобороны решило передать шесть детских садов: №45«Солнышко», №96 «Звёздочка», №74/106 «Сказка», №78 «Сказка», №42 «Сказка» и №98 «Боровичок». Однако мэрия не торопится принимать эти детсады в свою собственность из-за ненадлежащего состояния. Осенью 2017 года рассматривался вариант передачи детсадов, от которых отказалось минобороны, индивидуальным предпринимателям.
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