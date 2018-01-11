Госдума отказалась помочь находящимся за чертой бедности

Госдума отклонила законопроект фракции КПРФ о помощи лицам, находящимся за чертой бедности



Законопроектом предлагалось ввести ежемесячную помощь за счёт средств федерального бюджета. Получателями выплат предлагалось считать лиц, доход которых ниже величины прожиточного минимума, умноженного на коэффициент 1,3, сообщает РИА Новости.



Документ предусматривал, что средства могут расходоваться на приобретение продуктов питания, непродовольственных товаров, лекарственных препаратов, медицинских изделий, оплату услуг, состав и перечни которых определяются правительством РФ.



При этом данные средства не должны были предоставляться в виде наличных денег.



В отзыве ответственного комитета отмечается, что рассматриваемый законопроект противоречит законодательно установленному разграничению полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ





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