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Сибирский полпред проверил аналог «кукурузника», предлагаемый к сборке в Улан-Удэ
Власть, 10.01.2018 19:58
Серийный выпуск самолетов предлагают локализовать на заводе в Улан-Удэ
Сегодня, 10 января, СибНИА им. С. А. Чаплыгина посетил полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло. В частности, он ознакомился с самолётом-демонстратором технологий ТВС-2ДТС, созданным для замены самолётов типа Ан-2 в рамках государственной программы по развитию малой авиации.
— Сегодня СибНИА освоил технологию и может осуществлять модернизацию любого типа самолета в зависимости от его пассажировместимости. Это большие перспективы для развития малой авиации. Но, проблема в том, что один экспериментальный самолет не дает возможности зарегистрировать авиационную компанию и получить лицензию. Для этого необходимо выполнить требования по производству определенного количества летательных аппаратов. Сейчас мы идем в этом направлении, — рассказал во время пресс-подхода на предприятии полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
По словам полпреда, он уже обращался к председателю правительства РФ с предложением организовать сборку ТВС-2МС (глубоко модернизированная версия Ан-2) на АО «Улан-Удэнский авиационный завод» (входит в состав холдинга АО «Вертолеты России»). СибНИА при этом будет выступать как конструкторское бюро: осуществлять сопровождение и авторский надзор.
— Сейчас необходимо внести ряд изменений в нормативно –правовые акты, так как раньше авиапроизводители работали с металлом и не учитывали композитные материалы. Второе, нужно решить вопрос с заказом на ТВС. Напомню, что Ан-2 вошел в постановление правительства РФ по субсидированию, а его модернизированная версия —нет. Мы подали документы на то, чтобы субсидия на изготовление и покупку распространялась и на ТВС. Сегодня субсидия примерно сопоставима с ценой модернизированного Ан-2, — отметил полпред.
Меняйло подчеркнул, что сегодня интерес к ТВС проявляют не только российские, но и зарубежные заказчики. Он может использоваться как пассажирский самолет на межрегиональных и региональных перевозках, как санитарный и спасательный борт, самолет лесоохраны, а также для нужд АПК. Стоимость полетного часа на ТВС-2МС составляет 35-40 тыс руб. Для сравнения, на Ан-2 —75-80 тыс, на МИ-8 — 170-200 тыс руб.
— Поставить производство на линию — процесс не быстрый. Не могу дать гарантию, что запустим его в 2018 году, но мы двигаемся в этом направлении, — заявил Сергей Меняйло.
Гендиректор ФГУМ СибНИА им Чаплыгина Владимир Барсук отметил, что одной из основных задач предприятия на 2018 год будет именно работа по внедрению в серийное производство ТВС-2МС.
— Сейчас мы работаем с Монголией в части аккредитации местной компании, как ремонтного предприятия самолетов Ан-2. Впоследствии планируем локализовать на этой площадке процесс ремоторизации старых самолетов Ан-2— у монгольского предприятия достаточно высокий технологический уровень. Мы сами переключимся на работу с новым самолетом ТВС-2МС, — пояснил Барсук.
Также в 2018 году СибНИА продолжит работу по созданию цельнокомпозитного самолета, который придет на смену Як-40. Кроме того, по словам Владимира Барсука, у компании много работы по исследованию и испытанию гражданских воздушных судов и боевой авиации, сообщает infopro54.ru.
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