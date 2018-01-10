Глава Бурятии поручил контролировать зимовку на фермах

Глава республики Алексей Цыденов на планерном совещании 10 января поручил главам муниципальных образований взять под личный контроль прохождение зимовки сельхозживотных



Зампред правительства Бурятии по АПК и развитию сельских территорий Даба-Жалсан Чирипов сообщил о прохождении зимовки сельхозживотных и обеспеченности местных фермеров кормами.



- Зимовка проходит в штатном режиме, ситуация находится на контроле. В Еравнинском, Джидинском, Кяхтинском, Селенгинском и Закаменском районах из-за отсутствия снежного покрова выпас животных продолжается, что экономит заготовленные запасы кормов, - рассказал Даба-Жалсан Чирипов.



Недостающие корма сельхозпроизводители могут закупить у поставщиков и местных фермеров.



- На случай возникновения у предприятий дополнительной потребности в кормах нами отработан механизм закупа кормов как внутри республики, так и в других регионах. Информация регулярно доводится до сельхозтоваропроизводителей и администраций муниципальных образований районов, - сказал зампред.



В настоящее время корма поставляют представительство в Улан-Удэ «Алейскзернопродукта», оптовые базы «Росичъ». Есть предложения от Алтайского края, Иркутской и Новосибирской областей. Излишки кормов для реализации имеют сельхозпроизводители Кяхтинского, Кабанского, Джидинского районов.



Напомним, что в декабре 2017 года компенсацию ущерба в связи с ЧС в размере 97,5 млн рублей из федерального бюджета получил 91 фермер. Эти средства могут быть использованы в том числе и для закупа кормов, сообщает пресс-служба правительства РБ.

