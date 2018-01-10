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Глава Бурятии поручил контролировать зимовку на фермах
Власть, 10.01.2018 20:12
Глава республики Алексей Цыденов на планерном совещании 10 января поручил главам муниципальных образований взять под личный контроль прохождение зимовки сельхозживотных
Зампред правительства Бурятии по АПК и развитию сельских территорий Даба-Жалсан Чирипов сообщил о прохождении зимовки сельхозживотных и обеспеченности местных фермеров кормами.
- Зимовка проходит в штатном режиме, ситуация находится на контроле. В Еравнинском, Джидинском, Кяхтинском, Селенгинском и Закаменском районах из-за отсутствия снежного покрова выпас животных продолжается, что экономит заготовленные запасы кормов, - рассказал Даба-Жалсан Чирипов.
Недостающие корма сельхозпроизводители могут закупить у поставщиков и местных фермеров.
- На случай возникновения у предприятий дополнительной потребности в кормах нами отработан механизм закупа кормов как внутри республики, так и в других регионах. Информация регулярно доводится до сельхозтоваропроизводителей и администраций муниципальных образований районов, - сказал зампред.
В настоящее время корма поставляют представительство в Улан-Удэ «Алейскзернопродукта», оптовые базы «Росичъ». Есть предложения от Алтайского края, Иркутской и Новосибирской областей. Излишки кормов для реализации имеют сельхозпроизводители Кяхтинского, Кабанского, Джидинского районов.
Напомним, что в декабре 2017 года компенсацию ущерба в связи с ЧС в размере 97,5 млн рублей из федерального бюджета получил 91 фермер. Эти средства могут быть использованы в том числе и для закупа кормов, сообщает пресс-служба правительства РБ.
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