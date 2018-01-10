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Шойгу призвал Бурятию решить проблемы семей военнослужащих

Власть,  10.01.2018 19:02
Глава минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание, где обсудил с главами пяти регионов вопросы социального обеспечения семей военнослужащих

Министр обороны заслушал доклады глав Бурятии, Хабаровского и Забайкальского краев. Также присутствовали руководители Мурманской и Саратовской областей.

В частности, речь зашла об обеспечении детей военнослужащих местами в детских садах.

- В конце декабря по поручению Верховного главнокомандующего были даны поручения и взято под контроль решение проблемы устройства детей военнослужащих в дошкольные образовательные учреждения. Будем приглашать на селекторные совещания руководителей субъектов, где этот вопрос стоит наиболее остро, - сказал Сергей Шойгу на совещании в Минобороны.

По словам главы военного ведомства, минобороны безвозмездно передало региональным властям 457 детсадов, в том числе властям Бурятии в последние годы - девять ведомственных садов, Хабаровскому краю - 17 детсадов.

- Наше предложение - подготовить в самые короткие сроки план погашения очереди, ликвидации очередности военнослужащих. Это не такая сложная задача, мы в состоянии ее решить, - добавил министр.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпрот пообещал обеспечить детей военнослужащих местами в детсадах к апрелю-маю. Глава Забайкальского края Наталья Жданова пообещала в феврале разместить детей военнослужащих.

- Мы послушали все субъекты, кого хотели послушать. Делать это будем на каждом селекторном совещании, - сказал Сергей Шойгу.

Также министр обороны РФ призвал региональные власти помогать с трудоустройством женам военнослужащих в отдаленных гарнизонах.

- Давайте будем пытаться трудоустраивать, чтобы семьи, жены наших военнослужащих были заняты. Там податься особо некуда, потому что, как правило, это отдаленные гарнизоны, - заявил Сергей Шойгу. - Давайте подготовим план-программу по обеспечению рабочими местами членов семей наших военнослужащих.

Глава ведомства поручил заместителю министра Дмитрию Булгакову обращать внимание на вопросы трудоустройства членов семей военнослужащих при организации тылового обеспечения в рамках гособоронзаказа.

По его словам, в дальнейшем необходимо проверить содержание культурных объектов и бытовой инфраструктуры отдаленных военных гарнизонов, а также обеспечить их транспортную доступность.

- Всё это мы ставим на контроль,- подчеркнул Сергей Шойгу.

Он добавил, что вопросы защиты социальных прав будут обсуждаться со всеми главами российских регионов на каждом селекторном совещании минобороны РФ, сообщает «Интерфакс».

- Верховный главнокомандующий подчеркнул необходимость более тесного взаимодействия с региональными властями по защите социальных прав военнослужащих,- сказал Сергей Шойгу.
ВВО
 
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