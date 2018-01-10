|
11 Января
10 Января
17:37
Популярное
|
Шойгу призвал Бурятию решить проблемы семей военнослужащих
Власть, 10.01.2018 19:02
Глава минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание, где обсудил с главами пяти регионов вопросы социального обеспечения семей военнослужащих
Министр обороны заслушал доклады глав Бурятии, Хабаровского и Забайкальского краев. Также присутствовали руководители Мурманской и Саратовской областей.
В частности, речь зашла об обеспечении детей военнослужащих местами в детских садах.
- В конце декабря по поручению Верховного главнокомандующего были даны поручения и взято под контроль решение проблемы устройства детей военнослужащих в дошкольные образовательные учреждения. Будем приглашать на селекторные совещания руководителей субъектов, где этот вопрос стоит наиболее остро, - сказал Сергей Шойгу на совещании в Минобороны.
По словам главы военного ведомства, минобороны безвозмездно передало региональным властям 457 детсадов, в том числе властям Бурятии в последние годы - девять ведомственных садов, Хабаровскому краю - 17 детсадов.
- Наше предложение - подготовить в самые короткие сроки план погашения очереди, ликвидации очередности военнослужащих. Это не такая сложная задача, мы в состоянии ее решить, - добавил министр.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпрот пообещал обеспечить детей военнослужащих местами в детсадах к апрелю-маю. Глава Забайкальского края Наталья Жданова пообещала в феврале разместить детей военнослужащих.
- Мы послушали все субъекты, кого хотели послушать. Делать это будем на каждом селекторном совещании, - сказал Сергей Шойгу.
Также министр обороны РФ призвал региональные власти помогать с трудоустройством женам военнослужащих в отдаленных гарнизонах.
- Давайте будем пытаться трудоустраивать, чтобы семьи, жены наших военнослужащих были заняты. Там податься особо некуда, потому что, как правило, это отдаленные гарнизоны, - заявил Сергей Шойгу. - Давайте подготовим план-программу по обеспечению рабочими местами членов семей наших военнослужащих.
Глава ведомства поручил заместителю министра Дмитрию Булгакову обращать внимание на вопросы трудоустройства членов семей военнослужащих при организации тылового обеспечения в рамках гособоронзаказа.
По его словам, в дальнейшем необходимо проверить содержание культурных объектов и бытовой инфраструктуры отдаленных военных гарнизонов, а также обеспечить их транспортную доступность.
- Всё это мы ставим на контроль,- подчеркнул Сергей Шойгу.
Он добавил, что вопросы защиты социальных прав будут обсуждаться со всеми главами российских регионов на каждом селекторном совещании минобороны РФ, сообщает «Интерфакс».
- Верховный главнокомандующий подчеркнул необходимость более тесного взаимодействия с региональными властями по защите социальных прав военнослужащих,- сказал Сергей Шойгу.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Глава республики Алексей Цыденов на планерном совещании 10 января поручил главам муниципальных образований взять под личный контроль прохождение зимовки сельхозживотных
Серийный выпуск самолетов предлагают локализовать на заводе в Улан-Удэ
Премьер-министр страны Дмитрий Медведев выдал поручение руководителям трёх российских министерств: минтранса, минфина и минэкономики, а также правительству Бурятии
Глава минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание, где обсудил с главами пяти регионов вопросы социального обеспечения семей военнослужащих
В Бурятии новогодние праздники прошли без аварий на объектах жилищно-коммунального комплекса. Об этом сегодня на планерном совещании у главы Бурятии Алексея Цыденова сообщил министр строительства и модернизации ЖКК Николай Рузавин
В обновленных рекомендациях по декларированию доходов чиновников впервые упомянуты виртуальные валюты
Депутат попал в медвытрезвитель и был доставлен утром в Госдуму нарядом милиции
Свой выбор глава республики сделал накануне в одном из торговых центров города
В министерство труда и занятости Иркутской области не поступало информации о ликвидации рыбопромысловых предприятий или планируемом увольнении их работников, а также тех, у кого есть квоты, сообщает областное правительство
Власти Бурятии планируют до 2020 года построить вертолетную площадку для санитарной авиации в Улан-Удэ, в местности Верхняя Березовка, сообщили во вторник ТАСС в республиканском минздраве
Один из них – новый рейс до Хабаровска – будет выполнять авиакомпания «Якутия» с 10 января
С сегодняшнего дня в Бурятии начали работу пункты сбора подписей в поддержку самовыдвиженца Путина
Центральная избирательная комиссия завершила приём документов на выдвижение для участия в президентских выборах от кандидатов-самовыдвиженцев
В Минфине России предложили новый способ стимулирования чиновников
Власть, 08.01.2018
Кабанский районный суд рассмотрел иск о восстановлении в правах на материнский капитал и его индексацию
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...