Шойгу призвал Бурятию решить проблемы семей военнослужащих

Глава минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание, где обсудил с главами пяти регионов вопросы социального обеспечения семей военнослужащих



Министр обороны заслушал доклады глав Бурятии, Хабаровского и Забайкальского краев. Также присутствовали руководители Мурманской и Саратовской областей.



В частности, речь зашла об обеспечении детей военнослужащих местами в детских садах.



- В конце декабря по поручению Верховного главнокомандующего были даны поручения и взято под контроль решение проблемы устройства детей военнослужащих в дошкольные образовательные учреждения. Будем приглашать на селекторные совещания руководителей субъектов, где этот вопрос стоит наиболее остро, - сказал Сергей Шойгу на совещании в Минобороны.



По словам главы военного ведомства, минобороны безвозмездно передало региональным властям 457 детсадов, в том числе властям Бурятии в последние годы - девять ведомственных садов, Хабаровскому краю - 17 детсадов.



- Наше предложение - подготовить в самые короткие сроки план погашения очереди, ликвидации очередности военнослужащих. Это не такая сложная задача, мы в состоянии ее решить, - добавил министр.



Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпрот пообещал обеспечить детей военнослужащих местами в детсадах к апрелю-маю. Глава Забайкальского края Наталья Жданова пообещала в феврале разместить детей военнослужащих.



- Мы послушали все субъекты, кого хотели послушать. Делать это будем на каждом селекторном совещании, - сказал Сергей Шойгу.



Также министр обороны РФ призвал региональные власти помогать с трудоустройством женам военнослужащих в отдаленных гарнизонах.



- Давайте будем пытаться трудоустраивать, чтобы семьи, жены наших военнослужащих были заняты. Там податься особо некуда, потому что, как правило, это отдаленные гарнизоны, - заявил Сергей Шойгу. - Давайте подготовим план-программу по обеспечению рабочими местами членов семей наших военнослужащих.



Глава ведомства поручил заместителю министра Дмитрию Булгакову обращать внимание на вопросы трудоустройства членов семей военнослужащих при организации тылового обеспечения в рамках гособоронзаказа.



По его словам, в дальнейшем необходимо проверить содержание культурных объектов и бытовой инфраструктуры отдаленных военных гарнизонов, а также обеспечить их транспортную доступность.



- Всё это мы ставим на контроль,- подчеркнул Сергей Шойгу.



Он добавил, что вопросы защиты социальных прав будут обсуждаться со всеми главами российских регионов на каждом селекторном совещании минобороны РФ, сообщает «Интерфакс».



- Верховный главнокомандующий подчеркнул необходимость более тесного взаимодействия с региональными властями по защите социальных прав военнослужащих,- сказал Сергей Шойгу.

