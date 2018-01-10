Минстрой Бурятии: Праздники прошли без аварий в сфере ЖКХ

В Бурятии новогодние праздники прошли без аварий на объектах жилищно-коммунального комплекса. Об этом сегодня на планерном совещании у главы Бурятии Алексея Цыденова сообщил министр строительства и модернизации ЖКК Николай Рузавин



Единичный технологический инцидент произошел в Тункинском районе. Здесь аварийно отключили электроснабжение котельной колледжа в поселке Тунка. Также были точечные отключения водоснабжения в жилых домах Улан-Удэ, которые устранялись в течение суток.



Ситуация с формированием нормативного запаса топлива в районах республики находится на постоянном контроле у главы Бурятии и ежедневном контроле министерства строительства и модернизации ЖКК РБ. На 9 января 2018 года 30-ти суточный запас топлива сформирован на котельных в 12 районах, среди которых северные Баргузинский, Баунтовский, Курумканский, Северо-Байкальский.



В остальных муниципалитетах не на всех котельных запас топлива сформирован в полном объеме, но ведется работа, чтобы его обеспечить. Так, в Закаменском районе на Центральной котельной эксплуатируемой ООО «Закаменск ЖКХ» запас мазута составляет 17 суток. С учетом 600 тонн мазута, находящегося в пути, запас составит 27 дней.



В Кабанском районе запас обеспечен на 12 суток. В настоящее время осуществляется регулярная поставка топлива с ОАО «СУЭК» общим объемом 4500 тонн. С учетом отгружаемого топлива запас составит 41 день.



В Муйском районе на котельных, эксплуатируемых ООО «Икибзяк», запас топлива равен 23 дням. На котельных эксплуатируемых ООО «Тепловокоммуникации-С» он составляет 13 суток.



В городе Северобайкальск запас топлива составляет 11 суток. 9 января отгружено 4550 тонн, с приходом которых запас составит 17 суток. По информации руководства города, на 15 декабря запланирована отгрузка еще 65 вагонов с 4550 тоннами топлива, сообщили в пресс-службе Министерства строительства и модернизации ЖКК РБ.



Министр строительства и модернизации ЖКК РБ Николай Рузавин на планерном совещании обратил внимание глав районов Бурятии на ужесточение законодательства в части введения ограничения энергоснабжения в случае нарушения условий договора.



В частности, за неоплату просроченной задолженности предприятиями и организациями ЖКХ за ранее потребленную электроэнергию, гарантирующий поставщик вправе расторгнуть договорные отношения в одностороннем порядке. Это может привести к возникновению ЧС на объектах жилищно-коммунального комплекса, сообщает пресс-служба правительства РБ.



- Прошу всех глав взять данный вопрос под персональную ответственность и не допускать просроченной задолженности, а тем более ее роста, - сказал Николай Рузавин.

