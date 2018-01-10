Депутат от Бурятии попал в вытрезвитель: Как в 90-е проходили корпоративы в Госдуме

Депутат попал в медвытрезвитель и был доставлен утром в Госдуму нарядом милиции



Сегодня в Госдуме тишь да гладь - законы исправно принимаются, прогульщики сурово караются. Никаких пьянок-гулянок, даже от традиционного корпоратива отказались. «АиФ» вспомнил, что отчебучивали депутаты и сотрудники думского аппарата в 1995 году.



В № 46 за 1995 г. «АиФ» в заметке «Трудовые будни слуг народа. На лице - телесные повреждения» напечатал выдержки из милицейских протоколов.



20 сентября. Из рапорта старшего инспектора И. Никанорова: «В 19.00 при проверке несения службы на постах на детской площадке у здания Госдумы мною был обнаружен г-н Калтахчян А. С., который в пьяном виде спал на скамейке». (Александр Калтахчян - завсектором аппарата Комитета по делам национальностей. - Ред.)



3 октября. Из докладной помощницы депутата В. Марычева Е. В. Котеленец на имя коменданта: «Я, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 23 часа 30 минут выронила случайно в окно документацию депутата. Прошу Вашего указания пропустить меня в связи с этим на крышу перехода».



19 октября, четверг. Из рапорта инспектора Н. Астахова: «В 22.30 в комнате № 409 горел свет, дверь была открыта, перевёрнуто кресло, на полу лежал в сильном алкогольном опьянении депутат Алексей Зуев. Других замечаний не выявлено».



Упоминается в документах и депутат от Бурятии Николай Кондаков.



18 октября, среда. Из рапорта И. Никанорова: «В диспетчерской автобазы Госдумы нам пояснили, что в служебном помещении находится пьяный депутат Николай Кондаков (от Бурятии). Войдя в указанный кабинет, было установлено, что в нём находится гражданин, по внешним признакам - несвязная речь, шаткая походка - можно было прийти к выводу, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Получив возможность уехать, он покинул диспетчерскую».



Из служебной записки оперативного дежурного Г. Дудко: «19 октября в 0.05 мне доложили, что милицией Таганского р-на в пьяном состоянии задержан депутат Кондаков Н. Я. В настоящее время выясняется, где находится депутат, и в ближайшее время понадобится автомашина для доставки депутата нарядом охраны... В 1.30 мне сообщили, что К. находится в таганском медвытрезвителе. Звонивший лейтенант просил его забрать, Наряд доставил К. в Госдуму. В 6 утра он уехал домой, заявив, что у него пропало 3 млн. руб.»



Николай Кондаков, уроженец Селенгинского района Бурятии, был депутатом Госдумы первого созыва с 1993 по 95 гг. он был выдвинут группой избирателей (при поддержке регионального блока «Социальная справедливость»: КПРФ, профсоюзы и др.). В Государственной Думе вошел во фракцию АПР. Являлся членом комитета по природным ресурсам и природопользованию (подкомитет по водным ресурсам)



В 1995 году баллотировался при поддержке КПРФ в Государственную Думу второго созыва, но избран не был. Летом 1998 года неудачно баллотировался на пост президента Республики Башкортостан. В 2003 году самовыдвигался кандидатом в депутаты Государственной Думы по Бурятскому одномандатному избирательному округу №9, однако проиграл выборы Василию Кузнецову.



Позже возглавил ФГУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по РБ».







