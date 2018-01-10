|
10 Января
09 Января
19:56
14:45
Популярное
|
Алексей Цыденов поставил подпись за Путина и призвал жителей Бурятии сделать выбор
Власть, 10.01.2018 08:55 Фото:
Свой выбор глава республики сделал накануне в одном из торговых центров города
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии начался сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на должность президента Российской Федерации. Во многих торговых центрах стояли волонтёры и предлагали отдать свой голос за самовыдвиженца. В стороне не остался и глава Бурятии Алексей Цыденов вместе с женой – накануне вечером он сделал свой выбор, поддержав действующего президента России.
Он подчеркнул, что голосовал не как глава Бурятии, а как гражданин России. Об этом он сообщил на свой странице в Facebook. При этом он отметил работу сборщиков, которые спешили сделать селфи с главой Бурятии.
- Заехали в ТЦ «Гэлэкси» и быстро нашли стенд и волонтёров. Ребята-сборщики весёлые, шутят, просят селфи сделать, но работу выполняют аккуратно. Каждую подпись потом тщательно проверяют юристы и почерковеды. И всё же на весь процесс мы потратили от силы минут 5, - пишет Цыденов.
По его мнению, всем кандидатам в президенты необходимо пройти такую процедуру. Таким образом можно будет отследить реальные шансы на победу в выборах.
- Если честно, я считаю, что всем кандидатам в президенты полезно было бы пройти через сбор подписей. Это показатель реальной поддержки от людей уже на старте избирательной компании. Заодно многие из желающих стать президентом поняли бы, каковы их реальные шансы. Мы же с женой очень довольны тем, что нашли время и поставили свои подписи, - продолжает Алексей Цыденов.
В конце записи он призывает жителей Бурятии сделать свой выбор. По его словам, будущее страны и республики зависит от каждого.
- Думаю, что так стоит поступить всем ответственным жителям Бурятии, тем, кто не сомневается в своём выборе и в том, кто должен вести страну вперёд. Будущее России и Бурятии сегодня зависит от каждого из нас! - завершает Цыденов.
Читайте также:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 10.01.2018
Депутат попал в медвытрезвитель и был доставлен утром в Госдуму нарядом милиции
Власть, 10.01.2018
Свой выбор глава республики сделал накануне в одном из торговых центров города
В министерство труда и занятости Иркутской области не поступало информации о ликвидации рыбопромысловых предприятий или планируемом увольнении их работников, а также тех, у кого есть квоты, сообщает областное правительство
Власти Бурятии планируют до 2020 года построить вертолетную площадку для санитарной авиации в Улан-Удэ, в местности Верхняя Березовка, сообщили во вторник ТАСС в республиканском минздраве
Один из них – новый рейс до Хабаровска – будет выполнять авиакомпания «Якутия» с 10 января
С сегодняшнего дня в Бурятии начали работу пункты сбора подписей в поддержку самовыдвиженца Путина
Центральная избирательная комиссия завершила приём документов на выдвижение для участия в президентских выборах от кандидатов-самовыдвиженцев
В Минфине России предложили новый способ стимулирования чиновников
Власть, 08.01.2018
Кабанский районный суд рассмотрел иск о восстановлении в правах на материнский капитал и его индексацию
Власть, 07.01.2018
В Томской области официально утвержден новый руководитель местного регионального суда взамен ушедшего в добровольную и почетную отставку Александра Кайгородова. Президент России Владимир Путин назначил председателем Томского областного суда Ларису Школяр – заместителя прежнего председателя, которая много лет фактически являлась его правой рукой
Власть, 06.01.2018
Здание управления ФСБ России по Бурятии будет включено в перечень памятников истории и культуры регионального значения
Власть, 01.01.2018
Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии пяти новых судейских вакансий в ряде судов
Власть, 31.12.2017
22 декабря в Москве состоялось совещание по вариантам реализации проекта под председательством заместителя руководителя Росавтодора Дмитрия Прончатова
Власть, 29.12.2017
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ежегодной большой пресс-конференции. Бурятии касается сразу два: о строительстве третьего моста в Улан-Удэ и помощи байкальским рыбакам
Власть, 29.12.2017
Для этогона заборе, ограждающем ёлкуна площади, были развешаны объявления «Ёлка под электрическим напряжением»
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...