Алексей Цыденов поставил подпись за Путина и призвал жителей Бурятии сделать выбор

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Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии начался сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на должность президента Российской Федерации. Во многих торговых центрах стояли волонтёры и предлагали отдать свой голос за самовыдвиженца. В стороне не остался и глава Бурятии Алексей Цыденов вместе с женой – накануне вечером он сделал свой выбор, поддержав действующего президента России.Он подчеркнул, что голосовал не как глава Бурятии, а как гражданин России. Об этом он сообщил на свой странице в Facebook. При этом он отметил работу сборщиков, которые спешили сделать селфи с главой Бурятии.- Заехали в ТЦ «Гэлэкси» и быстро нашли стенд и волонтёров. Ребята-сборщики весёлые, шутят, просят селфи сделать, но работу выполняют аккуратно. Каждую подпись потом тщательно проверяют юристы и почерковеды. И всё же на весь процесс мы потратили от силы минут 5, - пишет Цыденов.По его мнению, всем кандидатам в президенты необходимо пройти такую процедуру. Таким образом можно будет отследить реальные шансы на победу в выборах.- Если честно, я считаю, что всем кандидатам в президенты полезно было бы пройти через сбор подписей. Это показатель реальной поддержки от людей уже на старте избирательной компании. Заодно многие из желающих стать президентом поняли бы, каковы их реальные шансы. Мы же с женой очень довольны тем, что нашли время и поставили свои подписи, - продолжает Алексей Цыденов.В конце записи он призывает жителей Бурятии сделать свой выбор. По его словам, будущее страны и республики зависит от каждого.- Думаю, что так стоит поступить всем ответственным жителям Бурятии, тем, кто не сомневается в своём выборе и в том, кто должен вести страну вперёд. Будущее России и Бурятии сегодня зависит от каждого из нас! - завершает Цыденов.