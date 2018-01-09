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Власти не зарегистрировали ни одного рыбака, пострадавшего от запрета на ловлю омуля на Байкале

Власть,  09.01.2018 19:56
В министерство труда и занятости Иркутской области не поступало информации о ликвидации рыбопромысловых предприятий или планируемом увольнении их работников, а также тех, у кого есть квоты, сообщает областное правительство

По данным пресс-службы правительства Иркутской области, юридические лица и граждане, занятные в рыбопромысловой сфере не обращались в органы занятости районов по вопросу ликвидации предприятий и высвобождению работников.

В рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2020 годы министерством труда и занятости предусмотрено финансовое обеспечение и реализация мероприятий в 2018 году, направленных на трудоустройство граждан Ольхонского и Слюдянского районов, обратившихся в центры занятости.

Кроме того, ведется работа по организации обучения граждан, ранее задействованных в сфере добычи и реализации омуля, основам предпринимательской деятельности. На базе фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» будет проводиться обучение заинтересованных лиц и оказываться помощь в подготовке бизнес-планов и необходимого пакета документов для открытия собственного дела в сфере туризма, оказания услуг населению, в том числе будут выделяться гранты и субсидии. По данным на 1 января 2018 года, данные о регистрируемой безработице в Ольхонском и Слюдянском районах остались на уровне аналогичного периода прошлого года.

Министерство труда и занятости Иркутской области до конца января 2018 года подведет итоги социологического опроса граждан, нуждающихся в содействии в трудоустройстве во всех населенных пунктах Ольхонского и Слюдянского районов. Напомним, министерству поручено проводить мониторинг занятости населения, а также потребности граждан в трудоустройстве. По результатам предварительного анализа анкет, в опросе приняло участие 137 респондентов различных социальных и возрастных групп. В ходе опроса обучиться востребованной профессии на рынке труда изъявили желание 65 человек. Возможность начала предпринимательской деятельности и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя рассматривают 50 респондентов, из которых желали бы обучиться основам предпринимательской деятельности - 25 человек. Сферы желаемой предпринимательской деятельности – туризм, общественное питание, торговля. С каждым участником анкетирования центрами занятости ведется индивидуальная работа.

омуль
 
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