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Новую вёртолетную площадку построят в Улан-Удэ до 2020 года
Власть, 09.01.2018 19:25
Власти Бурятии планируют до 2020 года построить вертолетную площадку для санитарной авиации в Улан-Удэ, в местности Верхняя Березовка, сообщили во вторник ТАСС в республиканском минздраве
Бурятия с 2017 года участвует в приоритетном проекте Минздрава России «Развитие санитарной авиации», регион получил федеральную субсидию на сумму 237 млн рублей и, согласно условиям ее предоставления, должен построить вертолетную площадку, расположенную в 15 минутах езды до ближайших главных медучреждений. Пока вертолет Ми-8АМТ с медицинским модулем базируется на аэродроме Улан-Удэнского авиационного завода (УУАЗ), в 20 минутах езды до основных больниц столицы Бурятии.
Когда именно и на какие средства будет построена площадка, в региональном минздраве не уточнили. Расстояние от нее до ведущих республиканских больниц примерно в два раза меньше, чем от используемой сейчас площадки около УУАЗ. Также подготовлена вторая вертолетная площадка в селе Кырен Тункинского района, получен аэронавигационный паспорт, добавили в министерстве.
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