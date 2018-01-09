Чиновников будут стимулировать премиями и угрозой сокращения

Читают сейчас

Жительница Бурятии отстояла своё право на материнский капитал Власть, Кабанский районный суд рассмотрел иск о восстановлении в правах на материнский капитал и его индексацию

Новый апелляционный суд в Томске станет второй инстанцией для судов Бурятии Власть, В Томской области официально утвержден новый руководитель местного регионального суда взамен ушедшего в добровольную и почетную отставку Александра Кайгородова. Президент России Владимир Путин назначил председателем Томского областного суда Ларису Школяр – заместителя прежнего председателя, которая много лет фактически являлась его правой рукой

Здание ФСБ по Бурятии станет памятником истории и культуры Власть, Здание управления ФСБ России по Бурятии будет включено в перечень памятников истории и культуры регионального значения

ВККС отбирает желающих в зампреды Верховного суда Бурятии Власть, Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии пяти новых судейских вакансий в ряде судов

Бурятия рассчитывает на средства «Платона» для строительства третьего моста в Улан-Удэ Власть, 22 декабря в Москве состоялось совещание по вариантам реализации проекта под председательством заместителя руководителя Росавтодора Дмитрия Прончатова

Первый замминистра здравоохранения Бурятии увольняется Власть, Не прошло и двух недель со дня вступления в должность министра здравоохранения Бурятии Дамбинимы Самбуева, как пост решил покинуть первый замминистра