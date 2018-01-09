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Чиновников будут стимулировать премиями и угрозой сокращения
Власть, 09.01.2018 10:02 Фото:
В Минфине России предложили новый способ стимулирования чиновников
Министерство финансов России подготовило проект постановления правительства о сокращении предельной численности федеральных госслужащих и работников федеральных органов исполнительной власти. Текст проекта размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РИА Новости.
Высвободившиеся в результате средства предлагается направить на материальное стимулирование федеральных госслужащих и работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Кроме того, Минфин предлагает увеличить объём бюджетных ассигнований на материальное стимулирование чиновников пропорционально сокращению средств на оплату труда госслужащих в расчете на год. При этом бюджетные ассигнования на стимулирование будут сохраняться на очередной и последующие годы.
Предложения от ведомств по оптимизации системы управления и структуры будут направляться в течение месяца в комиссию по административной реформе и поступать на рассмотрение в Министерство финансов.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным Росстата за 2016 год, в Бурятии числилось более 3 тысяч чиновников, работающих в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти. Средняя их зарплата составляла более 42 тысяч рублей.
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