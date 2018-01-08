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Жительница Бурятии отстояла своё право на материнский капитал
Власть, 08.01.2018 14:26
Кабанский районный суд рассмотрел иск о восстановлении в правах на материнский капитал и его индексацию
Истец суду пояснила, что за счет средств материнского капитала она решила купить дом. После покупки дома оказалось, что земля под ним не в собственности продавца. Продавцу не выплатила всю сумму, так как не было денег. Хотела подать на расторжение договора, но продавец ее опередил. По иску продавца в 2016 году договор купли-продажи был расторгнут.
Таким образом ранее перечисленные средства маткапитала вернулись в Пенсионный фонд.
Суд пришёл к выводу, что в этом случае женщина не утратила право на распоряжение средствами материнского капитала, поскольку данное право она фактически не реализовала, жилое помещение не приобрела и жилищные условия своей семьи не улучшила.
В части же требований об индексации размера средств материнского капитала, подлежащих предоставлению истцу, суд решил, что для их удовлетворения оснований не имеется.
Судом было вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований: право истца на получение средств материнского капитала восстановлено, в остальной части в иске отказано, сообщает пресс-служба суда.
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