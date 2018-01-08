 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Января

Популярное

Жительница Бурятии отстояла своё право на материнский капитал

Власть,  08.01.2018 14:26
Кабанский районный суд рассмотрел иск о восстановлении в правах на материнский капитал и его индексацию

Истец суду пояснила, что за счет средств материнского капитала она решила купить дом. После покупки дома оказалось, что земля под ним не в собственности продавца. Продавцу не выплатила всю сумму, так как не было денег. Хотела подать на расторжение договора, но продавец ее опередил. По иску продавца в 2016 году договор купли-продажи был расторгнут.

Таким образом ранее перечисленные средства маткапитала вернулись в Пенсионный фонд.

Суд пришёл к выводу, что в этом случае женщина не утратила право на распоряжение средствами материнского капитала, поскольку данное право она фактически не реализовала, жилое помещение не приобрела и жилищные условия своей семьи не улучшила.

В части же требований об индексации размера средств материнского капитала, подлежащих предоставлению истцу, суд решил, что для их удовлетворения оснований не имеется.

Судом было вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований: право истца на получение средств материнского капитала восстановлено, в остальной части в иске отказано, сообщает пресс-служба суда.
материнский капитал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Бурятии отстояла своё право на материнский капитал
Власть, 08.01.2018
Кабанский районный суд рассмотрел иск о восстановлении в правах на материнский капитал и его индексацию
Новый апелляционный суд в Томске станет второй инстанцией для судов Бурятии
Власть, 07.01.2018
В Томской области официально утвержден новый руководитель местного регионального суда взамен ушедшего в добровольную и почетную отставку Александра Кайгородова. Президент России Владимир Путин назначил председателем Томского областного суда Ларису Школяр – заместителя прежнего председателя, которая много лет фактически являлась его правой рукой
Здание ФСБ по Бурятии станет памятником истории и культуры
Власть, 06.01.2018
Здание управления ФСБ России по Бурятии будет включено в перечень памятников истории и культуры регионального значения
ВККС отбирает желающих в зампреды Верховного суда Бурятии
Власть, 01.01.2018
Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии пяти новых судейских вакансий в ряде судов
Бурятия рассчитывает на средства «Платона» для строительства третьего моста в Улан-Удэ
Власть, 31.12.2017
22 декабря в Москве состоялось совещание по вариантам реализации проекта под председательством заместителя руководителя Росавтодора Дмитрия Прончатова
Путин поручил Медведеву проработать вопрос о новом мосте в Улан-Удэ
Путин поручил Медведеву проработать вопрос о новом мосте в Улан-Удэ
Власть, 29.12.2017
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ежегодной большой пресс-конференции. Бурятии касается сразу два: о строительстве третьего моста в Улан-Удэ и помощи байкальским рыбакам
Мэрия Читы отпугивала вандалов «током» на главной ёлке города
Власть, 29.12.2017
Для этогона заборе, ограждающем ёлкуна площади, были развешаны объявления «Ёлка под электрическим напряжением»
Первый замминистра здравоохранения Бурятии увольняется
Первый замминистра здравоохранения Бурятии увольняется
Власть, 29.12.2017
Не прошло и двух недель со дня вступления в должность министра здравоохранения Бурятии Дамбинимы Самбуева, как пост решил покинуть первый замминистра
Чиновники Улан-Удэ будут отчитываться об имуществе главе Бурятии
Власть, 29.12.2017
Депутаты горсовета предложили внести поправки в существующий закон
Глава Бурятии обсудит с Медведевым строительство перинатального центра Улан-Удэ
Глава Бурятии обсудит с Медведевым строительство перинатального центра Улан-Удэ
Власть, 28.12.2017
Глава Бурятии находится с двухдневным рабочим визитом в Москве
Алексей Цыденов вышел в Instagram
Алексей Цыденов вышел в Instagram
Власть, 28.12.2017
Глава Бурятии уже подписался на 107 человек, в том числе певца Олега Газманова
Как встречают Новый год VIP-персоны Бурятии (фото)
Как встречают Новый год VIP-персоны Бурятии (фото)
Власть, 28.12.2017
«Байкал-Daily» узнал, как отмечают праздник политики, бизнесмены и просто влиятельные люди республики
Мэрия Улан-Удэ будет штрафовать сама себя за неубранный снег
Мэрия Улан-Удэ будет штрафовать сама себя за неубранный снег
Власть, 28.12.2017
Депутаты горсовета выступили с соответствующей законодательной инициативой
«Нет команды Цыденова, есть команда Бурятии»
«Нет команды Цыденова, есть команда Бурятии»
Власть, 28.12.2017
В интервью «Байкал-Daily» глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о новых инвестиционных проектах, оценил стихийное бедствие со снегом в Улан-Удэ, важность выборов президента России и действия Народного Хурала
Глава Бурятии побывал на необычной встрече с Путиным (видео)
Глава Бурятии побывал на необычной встрече с Путиным (видео)
Власть, 28.12.2017
Президент России впервые собрал бывших и нынешних глав регионов

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^