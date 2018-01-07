 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Января

06 Января

05 Января

Популярное

Новый апелляционный суд в Томске станет второй инстанцией для судов Бурятии

Власть,  07.01.2018 11:23
В Томской области официально утвержден новый руководитель местного регионального суда взамен ушедшего в добровольную и почетную отставку Александра Кайгородова. Президент России Владимир Путин назначил председателем Томского областного суда Ларису Школяр – заместителя прежнего председателя, которая много лет фактически являлась его правой рукой

Утверждение её кандидатуры квалификационной коллегией Верховного суда состоялось еще осенью, но все ждали именно этого президентского распоряжения.

Впрочем, в судейских кругах поговаривают, что Александр Кайгородков возможно вернется в регион в статусе председателя пятого апелляционного суда, который может появится в Томске в наступившем году.

Сейчас кассационные жалобы на решения районных и мировых судов рассматривают президиумы региональных судов. Пятый апелляционный суд в Томске станет второй инстанцией для судов Алтая, Бурятии, Тыва, Хакасии, Якутии, Алтайского, Забайкальского и Красноярского, Камчатского, Хабаровского и Приморского краевых судов, Иркутского, Кемеровского, Новосибирского, Омского, Томского, Амурского, Магаданского и Сахалинского областных судов, а также на решения суда Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа – 21 регион, а также Восточно-Сибирского, Дальневосточного и Западно-Сибирского окружных и Тихоокеанского флотского военных судов, сообщает «МК-Томск».
суд
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Новый апелляционный суд в Томске станет второй инстанцией для судов Бурятии
Власть, 07.01.2018
В Томской области официально утвержден новый руководитель местного регионального суда взамен ушедшего в добровольную и почетную отставку Александра Кайгородова. Президент России Владимир Путин назначил председателем Томского областного суда Ларису Школяр – заместителя прежнего председателя, которая много лет фактически являлась его правой рукой
Здание ФСБ по Бурятии станет памятником истории и культуры
Власть, 06.01.2018
Здание управления ФСБ России по Бурятии будет включено в перечень памятников истории и культуры регионального значения
ВККС отбирает желающих в зампреды Верховного суда Бурятии
Власть, 01.01.2018
Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии пяти новых судейских вакансий в ряде судов
Бурятия рассчитывает на средства «Платона» для строительства третьего моста в Улан-Удэ
Власть, 31.12.2017
22 декабря в Москве состоялось совещание по вариантам реализации проекта под председательством заместителя руководителя Росавтодора Дмитрия Прончатова
Путин поручил Медведеву проработать вопрос о новом мосте в Улан-Удэ
Путин поручил Медведеву проработать вопрос о новом мосте в Улан-Удэ
Власть, 29.12.2017
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ежегодной большой пресс-конференции. Бурятии касается сразу два: о строительстве третьего моста в Улан-Удэ и помощи байкальским рыбакам
Мэрия Читы отпугивала вандалов «током» на главной ёлке города
Власть, 29.12.2017
Для этогона заборе, ограждающем ёлкуна площади, были развешаны объявления «Ёлка под электрическим напряжением»
Чиновники Улан-Удэ будут отчитываться об имуществе главе Бурятии
Власть, 29.12.2017
Депутаты горсовета предложили внести поправки в существующий закон
Глава Бурятии обсудит с Медведевым строительство перинатального центра Улан-Удэ
Глава Бурятии обсудит с Медведевым строительство перинатального центра Улан-Удэ
Власть, 28.12.2017
Глава Бурятии находится с двухдневным рабочим визитом в Москве
Алексей Цыденов вышел в Instagram
Алексей Цыденов вышел в Instagram
Власть, 28.12.2017
Глава Бурятии уже подписался на 107 человек, в том числе певца Олега Газманова
Как встречают Новый год VIP-персоны Бурятии (фото)
Как встречают Новый год VIP-персоны Бурятии (фото)
Власть, 28.12.2017
«Байкал-Daily» узнал, как отмечают праздник политики, бизнесмены и просто влиятельные люди республики
Мэрия Улан-Удэ будет штрафовать сама себя за неубранный снег
Мэрия Улан-Удэ будет штрафовать сама себя за неубранный снег
Власть, 28.12.2017
Депутаты горсовета выступили с соответствующей законодательной инициативой
Метлу для главы Бурятии выслали почтой
Метлу для главы Бурятии выслали почтой
Власть, 28.12.2017
Необычная посылка для Алексея Цыденова отправилась в путь
«Нет команды Цыденова, есть команда Бурятии»
«Нет команды Цыденова, есть команда Бурятии»
Власть, 28.12.2017
В интервью «Байкал-Daily» глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о новых инвестиционных проектах, оценил стихийное бедствие со снегом в Улан-Удэ, важность выборов президента России и действия Народного Хурала
Глава Бурятии побывал на необычной встрече с Путиным (видео)
Глава Бурятии побывал на необычной встрече с Путиным (видео)
Власть, 28.12.2017
Президент России впервые собрал бывших и нынешних глав регионов
Мэр Улан-Удэ пожелал жителям Симферополя процветания
Мэр Улан-Удэ пожелал жителям Симферополя процветания
Власть, 28.12.2017
Александр Голков поздравил жителей Симферополя с наступающим Новым годом

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^