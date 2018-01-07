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Новый апелляционный суд в Томске станет второй инстанцией для судов Бурятии
Власть, 07.01.2018 11:23
В Томской области официально утвержден новый руководитель местного регионального суда взамен ушедшего в добровольную и почетную отставку Александра Кайгородова. Президент России Владимир Путин назначил председателем Томского областного суда Ларису Школяр – заместителя прежнего председателя, которая много лет фактически являлась его правой рукой
Утверждение её кандидатуры квалификационной коллегией Верховного суда состоялось еще осенью, но все ждали именно этого президентского распоряжения.
Впрочем, в судейских кругах поговаривают, что Александр Кайгородков возможно вернется в регион в статусе председателя пятого апелляционного суда, который может появится в Томске в наступившем году.
Сейчас кассационные жалобы на решения районных и мировых судов рассматривают президиумы региональных судов. Пятый апелляционный суд в Томске станет второй инстанцией для судов Алтая, Бурятии, Тыва, Хакасии, Якутии, Алтайского, Забайкальского и Красноярского, Камчатского, Хабаровского и Приморского краевых судов, Иркутского, Кемеровского, Новосибирского, Омского, Томского, Амурского, Магаданского и Сахалинского областных судов, а также на решения суда Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа – 21 регион, а также Восточно-Сибирского, Дальневосточного и Западно-Сибирского окружных и Тихоокеанского флотского военных судов, сообщает «МК-Томск».
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