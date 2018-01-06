Здание ФСБ по Бурятии станет памятником истории и культуры

Здание управления ФСБ России по Бурятии будет включено в перечень памятников истории и культуры регионального значения



Такой вывод следует из результатов государственной историко-культурной экспертизы, завершившейся накануне Нового года. В документе говорится, что «рекомендованный предмет охраны («Здание ФСБ») позволит сохранить облик объекта культурного наследия».



По мнению экспертов, «объект «Здание ФСБ» (вторая половина 50-х годов, архитектор Людвиг Минерт) обладает градостроительной, архитектурно-художественной и мемориальной ценностью, имеющей особое значение для истории и культуры Бурятии. Это пример крупного общественного здания, яркого представителя архитектуры советского периода в Улан-Удэ, используемого с момента постройки по первоначальному назначению.



Здание с симметричной объемно-планировочной композицией, расчленено по горизонтали ризалитами. Ядром архитектурной композиции является центральный ризалит, возвышающийся над основным объемом, с выразительным портиком, декорированным элементами советской символики. Фланговые ризалиты акцентированы портиками в уровне 2-го – 4-го этажей. Своеобразие мерному ритму оконных проемов придает их различное оформление. Отдельный интерес представляют сохранившиеся фонарные столбы на крыльце парадного входа, которые являются элементами благоустройства 1930-х годов. Здание представляет ценность как элемент выразительного архитектурного ансамбля площади Советов, который был сформирован в советский период и заметно повлиял на облик современного Улан-Удэ.



Справка:



«Здание ФСБ» расположено в панораме застройки главной площади Улан-Удэ, ранее имевшей название Нагорной площади. В конце XIX века место представляло собой пустырь, застроенный в западной части деревянными жилыми домами. В начале XX века ряд домов заканчивался трехэтажным каменным домом купца Розенштейна, который стал первым в Верхнеудинске гражданским трёхэтажным зданием в стиле модерн. В 20-е годы на площади появился стадион профсоюзов. В 1931 году здесь было построено самое большое тогда здание города – Дом Советов эпохи позднего конструктивизма в Бурятии, возведенным по проекту ленинградского архитектора А. А. Оль. После его постройки площадь стала называться Площадь Советов. По генеральному плану 1936 года было осуществлено строительство нескольких общественных зданий, окончательно закрепившего за площадью значение главного общественного центра нового Улан-Удэ. Во 2-й половине 1930-х годов застраивается северный периметр площади: здание обкома КПСС (арх. В.А. Сидоров), главный почтамт, здание народного комиссариата внутренних дел, 4-х этажный дом, перекрывший ул. Ленина. В 1936 – 39 гг., на южной границе площади построено здание гостиницы (арх. Рожин и Либкинд), архитектурный облик которой увязывался с архитектурой Дома Советов. По генеральным планам застройки города 1947—1950 годов создан новый центр с площадью Советов и площадью Революции, соединёнными ул. Ленина. В 1952 году на площади Советов завершилось строительство здания театра оперы и балета, по проекту архитектора А. Н. Фёдорова. Во второй половине 1960-х годов на площади были построены здания Совета Министров (архитекторы Р. А. Вампилов, А. Я. Галяутдинов), Бурятского управления строительства, новый корпус Дома Советов. В 60-70-е гг. XX века был сформирован выразительный архитектурный ансамбль площади Советов, который заметно повлиял на облик современного Улан-Удэ. Характерной особенностью архитектуры общественных зданий, построенных в течение 1950-х годов. по проектам архитекторов Людвига Минерта и Андрея Вампилова, являлось стремление к развитию в архитектуре бурятских национальных традиций. Направленность этих поисков национального своеобразия определялась общим развитием советской архитектуры тех лет. По периметру площади сосредоточены административные здания, в том числе здания Народного Хурала Республики Бурятия, администрации города Улан-Удэ, Федеральной Службы безопасности, а также здания кинотеатра «Прогресс», Геологоуправления, Главпочтамта, Государственного комитета по телерадиовещанию, Бурятского Академического театра оперы и балета, Бурятского Государственного Университета. Завершающим моментом в формировании ансамбля главной площади стала реконструкция административного центра столицы республики - площади Советов, с открытием памятника В.И. Ленину в 1971 году, сообщает «МК в Бурятии».

