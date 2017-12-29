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Мэрия Читы отпугивала вандалов «током» на главной ёлке города

Власть,  29.12.2017 18:38
Для этогона заборе, ограждающем ёлкуна площади, были развешаны объявления «Ёлка под электрическим напряжением»

Объявления «Ёлка под электрическим напряжением» появились 27 декабря на заборе, ограждающем главную новогоднюю ёлку на площади Ленина в Чите.Такие объявлениябыли предназначены для отпугивания вандалов.Сегодня стало известно, что Комитет городского хозяйства мэрии их убрал, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе мэрии.

- Электрического напряжения не было. Объявления развесили, чтобы уберечь ёлку, поскольку уже были попытки сорвать игрушки, — уточнили в пресс-службе.

В мэрии отметили, что площадь Ленина и расположенные на ней ледовые скульптуры находятся в ведении городского комитета культуры, но освещением ёлки занимается Горсвет и комитет городского хозяйства.
вандализм
 
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