|
29 Декабря
Популярное
|
Мэрия Читы отпугивала вандалов «током» на главной ёлке города
Власть, 29.12.2017 18:38
Для этогона заборе, ограждающем ёлкуна площади, были развешаны объявления «Ёлка под электрическим напряжением»
Объявления «Ёлка под электрическим напряжением» появились 27 декабря на заборе, ограждающем главную новогоднюю ёлку на площади Ленина в Чите.Такие объявлениябыли предназначены для отпугивания вандалов.Сегодня стало известно, что Комитет городского хозяйства мэрии их убрал, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе мэрии.
- Электрического напряжения не было. Объявления развесили, чтобы уберечь ёлку, поскольку уже были попытки сорвать игрушки, — уточнили в пресс-службе.
В мэрии отметили, что площадь Ленина и расположенные на ней ледовые скульптуры находятся в ведении городского комитета культуры, но освещением ёлки занимается Горсвет и комитет городского хозяйства.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ежегодной большой пресс-конференции. Бурятии касается сразу два: о строительстве третьего моста в Улан-Удэ и помощи байкальским рыбакам
Для этогона заборе, ограждающем ёлкуна площади, были развешаны объявления «Ёлка под электрическим напряжением»
Не прошло и двух недель со дня вступления в должность министра здравоохранения Бурятии Дамбинимы Самбуева, как пост решил покинуть первый замминистра
Депутаты горсовета предложили внести поправки в существующий закон
Глава Бурятии находится с двухдневным рабочим визитом в Москве
Глава Бурятии уже подписался на 107 человек, в том числе певца Олега Газманова
Депутаты горсовета выступили с соответствующей законодательной инициативой
Необычная посылка для Алексея Цыденова отправилась в путь
В интервью «Байкал-Daily» глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о новых инвестиционных проектах, оценил стихийное бедствие со снегом в Улан-Удэ, важность выборов президента России и действия Народного Хурала
Президент России впервые собрал бывших и нынешних глав регионов
Александр Голков поздравил жителей Симферополя с наступающим Новым годом
В дело вмешалась прокуратура
Соответствующее постановление 25 декабря подписал глава Бурятии Алексей Цыденов
Глава Бурятии рассказал «Байкал-Daily», что на семейный праздник к ним приедут друзья и родственники из Москвы и Забайкалья
Предложенный Баиром Цыреновым способ разрешения «тункинского конфликта» может означать политическую перезагрузку района
Выборы главы Тункинского района, завершившиеся победой Ивана Альхеева осенью 2016 года, не привели к долгожданному спокойствию, обернувшись очередным витком противостояния тамошних политических «элит». И, более того, не создали ни для одной из сторон застаревшего конфликта преимущественного положения
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...