Мэрия Читы отпугивала вандалов «током» на главной ёлке города

Для этогона заборе, ограждающем ёлкуна площади, были развешаны объявления «Ёлка под электрическим напряжением»



Объявления «Ёлка под электрическим напряжением» появились 27 декабря на заборе, ограждающем главную новогоднюю ёлку на площади Ленина в Чите.Такие объявлениябыли предназначены для отпугивания вандалов.Сегодня стало известно, что Комитет городского хозяйства мэрии их убрал, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе мэрии.



- Электрического напряжения не было. Объявления развесили, чтобы уберечь ёлку, поскольку уже были попытки сорвать игрушки, — уточнили в пресс-службе.



В мэрии отметили, что площадь Ленина и расположенные на ней ледовые скульптуры находятся в ведении городского комитета культуры, но освещением ёлки занимается Горсвет и комитет городского хозяйства.

