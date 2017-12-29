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Первый замминистра здравоохранения Бурятии увольняется
Власть, 29.12.2017 12:14 Фото:
Не прошло и двух недель со дня вступления в должность министра здравоохранения Бурятии Дамбинимы Самбуева, как пост решил покинуть первый замминистра
Первым написал заявление об увольнении первый замминистра, председатель комитета медицинской и лекарственной помощи и профилактики Александр Занданов. Его должность становится вакантной уже с 8 января 2018 года, сообщает «МК в Бурятии».
«Вряд ли кто будет спорить, что Александр Занданов являлся ключевой фигурой министерства здравоохранения Бурятии. Он «тянул лямку» первого заместителя министра аж с 2002 года, года назначения Валерия Кожевникова министром здравоохранения, взяв на себя всю черновую работу в ведомстве. Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, он часто давал интервью, прекрасно владел информацией на любую тему и при этом всегда выглядел компетентно», - отмечает «МК в Бурятии».
Как сообщал «Байкал-Daily», Дамбинима Самбуев, с 2006 года занимавший пост директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Бурятии, был назначен министром здравоохранения 8 декабря.
Прежде минздрав больше 15 лет возглавлял Валерий Кожевников. Этой осенью он был назначен главным врачом Республиканского онкодиспансера.
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