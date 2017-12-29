Чиновники Улан-Удэ будут отчитываться об имуществе главе Бурятии

Депутаты горсовета предложили внести поправки в существующий закон



Чиновники об имуществе будут отчитываться главе Бурятии Алексею Цыденову. Проверку достоверности предоставленных сведений будет проверяться исполнительными органами. С такой законодательной инициативой о внесении изменения в отдельные решения горсовета выступил сегодня на 36 сессии горсовета заместитель мэра Улан-Удэ Алексей Хандархаев.



- Проект разработан в целях приведения решений городского совета с федеральным и республиканским законами о противодействии коррупции. Проект разработан в пределах компетенции и согласован с прокуратурой, - доложил Хандархаев.



Инициатива не вызвала у депутатов ни вопросов, ни предложений. Они единогласно поддержали поправку.



