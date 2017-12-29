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Чиновники Улан-Удэ будут отчитываться об имуществе главе Бурятии
Власть, 29.12.2017 08:14
Депутаты горсовета предложили внести поправки в существующий закон
Чиновники об имуществе будут отчитываться главе Бурятии Алексею Цыденову. Проверку достоверности предоставленных сведений будет проверяться исполнительными органами. С такой законодательной инициативой о внесении изменения в отдельные решения горсовета выступил сегодня на 36 сессии горсовета заместитель мэра Улан-Удэ Алексей Хандархаев.
- Проект разработан в целях приведения решений городского совета с федеральным и республиканским законами о противодействии коррупции. Проект разработан в пределах компетенции и согласован с прокуратурой, - доложил Хандархаев.
Инициатива не вызвала у депутатов ни вопросов, ни предложений. Они единогласно поддержали поправку.
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