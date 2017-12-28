Мэрия Улан-Удэ будет штрафовать сама себя за неубранный снег

Мэрия Улан-Удэ сама себя будет штрафовать за неубранный снег. С изменением внести поправки закон «Об административных правонарушениях» выступил сегодня на 36 сессии горсовета заместитель руководителя администрации города председатель комитета городского хозяйства Константин Мошковский.А именно, если снег будет храниться на газонах, тротуарах, в кюветах и на пешеходных дорожках будет полагаться административный штраф.- То есть, если сейчас выйти на улицу и посмотреть, то у нас очень много снега именно на газонах. Город будет привлекаться к административной ответственности. Кто будет привлекать? То есть получается мы сами себя будем наказывать? – поинтересовались депутаты.- Не знаю, кто будет наказывать. Мы будем убирать снег, - уверенно ответил Мошковский.Однако его инициативу депутаты поддержали единогласно. Позже она будет рассмотрена в Народном Хурале Бурятии.

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