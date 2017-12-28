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Мэрия Улан-Удэ будет штрафовать сама себя за неубранный снег
Власть, 28.12.2017 16:06 Фото:
Депутаты горсовета выступили с соответствующей законодательной инициативой
Мэрия Улан-Удэ сама себя будет штрафовать за неубранный снег. С изменением внести поправки закон «Об административных правонарушениях» выступил сегодня на 36 сессии горсовета заместитель руководителя администрации города председатель комитета городского хозяйства Константин Мошковский.
А именно, если снег будет храниться на газонах, тротуарах, в кюветах и на пешеходных дорожках будет полагаться административный штраф.
- То есть, если сейчас выйти на улицу и посмотреть, то у нас очень много снега именно на газонах. Город будет привлекаться к административной ответственности. Кто будет привлекать? То есть получается мы сами себя будем наказывать? – поинтересовались депутаты.
- Не знаю, кто будет наказывать. Мы будем убирать снег, - уверенно ответил Мошковский.
Однако его инициативу депутаты поддержали единогласно. Позже она будет рассмотрена в Народном Хурале Бурятии.
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