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Метлу для главы Бурятии выслали почтой

Метлу для главы Бурятии выслали почтой
Власть,  28.12.2017 14:53 Фото:ОНФ
Необычная посылка для Алексея Цыденова отправилась в путь

ОНФ выслал почтой обещанную главе Бурятии Алексею Цыденову метлу. Как сообщал «Байкал-Daily», мётлы получат руководители регионов, вошедшие в список худших по ликвидации свалок. В этот список вошли Магаданская, Владимирская, Нижегородская, Самарская, Курская и Пензенская области, Карачаево-Черкесия, Приморье, Забайкалье и Бурятия. Список формировался на основе интерактивной карты проекта ОНФ «Генеральная уборка».

Сегодня ОНФ опубликовал фотографии упакованных и готовых к отправке мётел. Они высылаются Центральным штабом Общероссийского народного фронта из Москвы, пояснили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

Так что «торжественного» вручения в руки глав регионов не состоится.

- Глава Бурятии Алексей Цыденов может смело переадресовать метлу мэру Улан-Удэ Александру Голкову, так как большинство свалок находится именно в столице республики, но власти не принимают мер по их ликвидации, - отмечают в ОНФ.

свалки ОНФ
 
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