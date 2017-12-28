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Как встречают Новый год VIP-персоны Бурятии (фото)
Власть, 28.12.2017 15:00 Фото:
«Байкал-Daily» узнал, как отмечают праздник политики, бизнесмены и просто влиятельные люди республики
Поймать политиков, бизнесменов и других медийных личностей и задать им вопросы о встрече Нового года было нелегко, но редакция «Байкал-Daily» с этой задачей справилась. Участники опроса или подробно рассказывали о семейных обычаях, либо пожимали плечами и отмечали, что праздник проходит традиционно. Но каждый из них сообщал нам всё равно что-то своё, «домашнее» и сокровенное о празднике.
Оксана Бухольцева, депутат Народного Хурала
В семье у Оксаны Бухольцевой - разделение обязанностей на Новый год. Муж должен обязательно приготовить вкусную курицу с картошкой в духовке.
- Он также фарширует кальмаров грибами, морковкой и ещё чем-то. Это так положено. Моя задача – украсить дом именно в стиле наступающего года, и моя задача – сделать тортики. Я готовлю «Гнездо глухаря» или же «Дамские пальчики», - рассказывает она.
На вопрос, почему именно эти блюда подаются к торжеству, Оксана Васильевна смеётся: они просто пришли из детства.
- У мужа пришло из детства, от родителей, и мои «Дамские пальчики» пришли с 1986 года - ещё, когда я в школе училась. Я это блюдо попробовала и всё - для меня это самое вкусное блюдо, и также «Гнездо глухаря». Мы готовим ещё холодец ровно за три дня до праздника. Без него мы никак не можем, - отмечает Бухольцева.
Встречает же Оксана Бухольцева Новый год с мужем, и затем после 12 ночи они вместе идут на городскую ёлку и проводят там весело время с друзьями и знакомыми. В затяжные выходные депутат Хурала предпочитает проводить время на природе с близкими людьми: например, гуляет по Байкалу. Также она успевает работать в праздники, поскольку является директором школы.
Наталья Уланова, художественный руководитель Бурятской филармонии
Наталья Уланова создаёт у себя дома поистине волшебную новогоднюю атмосферу. Она со своими домочадцами украшает ёлку, а также квартиру с помощью разных игрушек, часть которых была привезена из Германии с рождественских базаров.
- Ещё я разрисовываю стёкла. В зале есть двери со стёклами, я рисую на них красками, зубной пастой, гуашью картинки: символ года могу нарисовать, зверушек с детских открыток. И обязательный атрибут - свечи на столе, - рассказывает Наталья Уланова, художественный руководитель Бурятской филармонии.
К празднику в семье Натальи Улановой готовят блюда, которые обычно принято подавать к новогоднему столу. Но здесь можно встретить и морепродукты, мясо по-французски или энчиладу - мексиканские лепёшки с разной начинкой.
- У нас, как правило, Новый год начинается, когда готовишь эту еду. За общением, когда фоном идут эти фильмы новогодние, или музыка звучит, идёт такое совместное приготовление блюд. Собственно предчувствие вот этого праздника и есть самый настоящий праздник, - отмечает она.
Близкие Натальи Владимировны загадывают желания, как и все: поджигают записку с желанием, а пепел высыпают в шампанское и выпивают его. Но есть и другой путь, делится лайфхаком Уланова.
- Желание можно записать, свернуть в трубочку, скинуть в пустую бутылку из-под шампанского, и закрыть бутылку. И она весь год должна пролежать у вас дома. Всё действительно сбывается, - улыбается она.
Большую же часть новогодних выходных художественный руководитель филармонии проводит на работе, так как именно в это время начинается Байкальский рождественский фестиваль. Если какие-то дни оказываются свободными, то она встречается с друзьями, родственниками и катается на лыжах.
Ирина Смоляк, заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии – председатель комитета по совершенствованию государственного управления
Ирина Владимировна в интервью отметила, что праздник проходит у них в семье довольно традиционно. Но, тем не менее, она поделилась с нами чудесной новогодней историей, которая произошла с ней несколько лет назад.
- Под Новый год я осталась одна: старший сын поступил в университет и жил в это время в Томске, а я привыкла каждый год отмечать праздник всё-таки с семьей у ёлки. И я решила загадать желание на Новый год: написала его на бумажке, сожгла, пепел высыпала в шампанское и выпила его. Успела всё это сделать, когда били часы 12 раз, и через 3 дня моё желание сбылось, мне позвонил на телефон мой будущий муж. Он поздравил меня с Новым годом, потом мы начали встречаться, - рассказала она.
К празднику её домочадцы, как и остальные жители Бурятии, нарядят ёлку, украсят дом и накроют стол.
- У нас маленький ребёнок, и, скорее всего, будет Дед Мороз: или муж в него перевоплотится, или брат мужа, - пояснила Ирина Владимировна.
В меню у них будут буузы, разнообразные аппетитные салаты. Кроме того, семья порадует себя и гостей новым блюдом.
- В этом году впервые хотим приготовить утку. Две недели назад мы купили алтайскую утку, и она оказалась очень вкусной. Я приготовила её с яблоками, и супруг сказал, обязательно надо сделать её на Новый год, - заключила она.
Денис Гармаев, депутат Горсовета Улан-Удэ, ресторатор
У бизнесмена Дениса Гармаева торжество проходит в его собственном ресторане «Лондон». Отмечает предприниматель Новый год в кругу своей семьи и друзей, которые приносят к столу вкусные домашние блюда.
- У нас, составляется новогодний стол. На празднике разговариваем: подводим итоги, как и все, ставим цели, планы на будущее. Всё достаточно стандартно, - рассказывает он.
Вообще же к праздничному перечню блюд заведения добавляются и новинки от шеф-повара.
- Мы каждый раз, учитывая наши возможности администрирования, даём техническое задание, чтобы шеф-повар нас чем-то удивил. Это наша работа, - поясняет он.
В выходные бизнесмен со своим коллективом работает. Поскольку наибольший наплыв посетителей в его рестораны и кафе наблюдается именно в новогодние дни. По словам Дениса Гармаева, настоящий отдых для них наступает, когда все праздники остаются позади.
- Мы с семьёй, с нашим дружным коллективом практически каждый год выезжаем на Байкал: арендуем турбазу и несколько дней мы проводим на озере. Там подводим итоги года, в том числе результаты работы в новогодние каникулы, поощряем работников, дарим друг другу подарки и развлекаемся, - говорит он.
В заключение он сказал, что на самом деле «самые крутые праздники» в жизни – это рождение его детей.
Анна Скосырская, председатель региональной общественной организации «Женщины Бурятии»
Анна Сергеевна рассказала, что Новый год она отмечает в кругу родных. Готовит она к праздничному столу холодец, салаты и «баргузинское» тельное – своеобразные колобки из щуки. Покупаются к торжеству обязательно торты.
- Мы играем, читаем стихи, нарезаем какие-то предсказания, пожелания, тянем их из шапки, например. Если перед встречей Нового года стихи рассказываем, поём, танцуем, то уже в Новом году зачитываем пожелания, дарим друг другу подарки, сувениры. Стараемся, чтобы на празднике было весело и интересно, - говорит Анна Скосырская.
После 12 ночи она с близкими людьми выходит на улицу, запускает вместе с ними фейерверки, хлопушки, а также идёт на какую-нибудь городскую ёлку. Особым пунктом в новогодней программе для Анны Сергеевны являются сладкие презенты.
- Я стараюсь заранее купить сладкие подарки. У меня семья большая, родни много, поэтому я штук 20 таких «конфетных» подарков покупаю и дарю их всем в течение вечера и праздничной недели, - добавляет она.
Игорь Зубарев, заместитель директора филиала по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
Главный праздник Игорь Зубарев проводит довольно традиционно, но десять лет назад он встретил Новый год довольно необычно - на работе.
- Было такое, что встречали Новый год на работе в рамках штаба, не помню, в каком году. Тогда были очень серьёзные погодные условия, поэтому нас всех собрали в 11 вечера, и мы разошлись только в 2 часа ночи. Был селектор, на связи сидели начальники РЭС, были сформированы аварийные бригады – люди все были оторваны из дома, все там сидели и ждали. Но тогда, слава богу, ничего не случилось. Тогда я ещё работал в «Южных электрических сетях», - поделился он впечатлениями.
Почти все выходные проходят для него напряжённо, поскольку энергетики в это время дежурят, контролируют систему, проводят совещания. Что же касается самого праздника и подготовки к нему, то хозяйничают на кухне и украшают ёлку домочадцы Игоря Николаевича.
- Дети вырезают самостоятельно различные снежинки, делают снеговиков, Дедов Морозов. Если вы помните, раньше мы, например, в детстве делали гирлянды, то здесь также: у нас ребятишки украшают дом. Они клеят на окна снежинки, ещё что-то делают. Это не просто ёлка, каждый из них вносит свою лепту сюда, - отметил он.
Если же выпадает свободное время в праздники, то Игорь Зубарев ездит со своими родными в гости, катается вместе с семьёй на лыжах и санках.
Маргарита Магомедова, министр имущественных и земельных отношений Бурятии
Маргарита Антоновна рассказала, что отмечает праздник дома с мужем. Она пояснила, что раньше в этот день у них всегда было шумно и весело, когда собирались их дети и внуки.
- К сожалению, дети сейчас живут далеко от нас, и у каждого будет отдельная встреча Нового года. Но как только пробьют куранты, начнутся звонки от наших родных и близких с поздравлениями. С приходом в нашу жизнь видеозвонков ещё больше чувствуешь радость от общения, - сообщает руководитель Минимущества Бурятии.
Сейчас Маргарита Магомедова с супругом планирует отпраздновать встречу Нового года с семьей брата и друзьями. И на столе у них будут не только обычные блюда, которые подаются к 31 декабря, но и кое-что новенькое.
- В этом году будет азербайджанский плов с цыплёнком, сухофруктами и каштанами. Незаменимые символы Нового года - шампанское и фрукты. И, главное, стол должен быть красиво сервирован, - добавляет она.
Также чета Магомедовых к празднику всегда украшает ёлку различными игрушками. Как отмечает Маргарита Антоновна, новогоднее дерево у них дома – искусственное, поскольку им жалко, когда рубят живую ель, а потом выбрасывают её.
- Светящимися гирляндами и мишурой украшаем гостиную и кухню. На кухне я также ставлю маленькую ёлочку, которую делаю сама из мишуры, - говорит она.
Выходные же у них пройдут насыщенно. Супруги будут кататься на лыжах, коньках, ходить в кино и принимать гостей.
- На праздничные дни приедет сын с семьёй, и мы будем выстраивать своё время с учётом интересов наших внучек, - поясняет Маргарита Магомедова.
Татьяна Быкова, министр социальной защиты населения Бурятии
Татьяна Быкова встречает Новый год, в кругу семьи. Министр также поясняет, что «дети уже выросли и уехали из отчего дома».
- Каждый год наряжаем с супругом небольшую ёлочку – без главного атрибута Нового года никак. И, конечно же, накрываем праздничный стол. Мы не любители изысков. Оба предпочитаем национальную сибирскую кухню, поэтому в меню, помимо лёгких салатов, незамысловатых горячих блюд, всегда есть солёные грибочки, холодец и другие яства, привычные для всех сибиряков. Обожаю бурятскую кухню, впрочем, как и мои дети, - рассказывает она.
В первые дни нового года Татьяна Александровна и её супруг отправляются на зимний Байкал и заряжаются энергией на будущий год с помощью прогулок, в том числе и лыжных.
Мария Бадмацыренова, министр туризма республики
Новый руководитель не менее нового министерства Бурятии Мария Бадмацыренова рассказывает, что праздник отмечает вместе со своей дружной и большой семьёй. Ёлку как главный атрибут торжества её близкие ставят и наряжают также все вместе.
- На столе всё, наверное, как у всех - буузы и оливье. Также всегда стряпаю вкусный трёхслойный торт с орехами, маком и курагой. В 12 ночи зажигаем фейерверк на улице, во дворе нашего дома. А в это время под ёлочку Дед Мороз приносит подарки. Дети с нетерпением ждут этого момента, - говорит она.
Кроме того, Дед Мороз и Снегурочка приходят к ним домой и за несколько дней до Нового года. Перевоплощаются в сказочных персонажей коллеги супруга Марии Бадмацыреновой. Специально к приходу Дедушки Мороза и его внучки дети учат стихи и песни, чтобы получить долгожданные новогодние презенты. Как добавляет Мария Борисовна, Новый год для них – исключительно семейный праздник.
Ольга Жигмитова, солистка Бурятского театра оперы и балета, и Баир Цыренов, заместитель председателя правительства республики – руководитель администрации главы Бурятии
Встречают самый главный праздник в году известная в Бурятии чета с детьми и родителями.
- Это самый долгожданный праздник, за год происходит много событий, и к завершению года хочется в спокойной обстановке насладиться общением с родными. Обязательно включаем канал «Культура» и смотрим замечательные новогодние концертные программы, - рассказывает Ольга Жигмитова.
Готовят они к празднику много вкусных блюд. По мнению Ольги, «стол должен быть приготовлен на все 100». Также семья обязательно украшает свой дом новогодними игрушками и мишурой.
- Игрушки с детьми не делаем, но снежинки дети начинают дарить уже с ноября месяца, ведь в детском саду их учат этому прекрасному ремеслу, - продолжает она.
К тому же, специально к Новому году у них обычно готовится праздничная программа для ребятишек с визитом волшебных персонажей.
- Не знаю, будем ли с супругой перевоплощаться в Деда Мороза и Снегурочку в этом году, в прошлый раз нас практически сразу расшифровали, - смеётся Баир Цыренов.
Вадим Бредний, депутат Горсовета Улан-Удэ, руководитель группы компаний «Титан»
Как рассказал нам депутат Вадим Бредний, 2017 год оказался для его компании и семьи очень насыщенным.
- Для компании год выдался, можно сказать, революционным, потому что несколько событий произошло. Ну, во-первых, это расширение сети, мы пошли практически во все районы республики, открылись в Закаменске, Бичуре, Мухоршибири, Онохое, в Заиграево. Также уже готовы следующие проекты на 2018 год. В 2017 году у меня было прибавление в большой семье, дочь вышла замуж, и молодая семья родила нам первого внука – Макара. Мы очень счастливы, - поделился он позитивными итогами года.
Кроме того, в уходящем году семья Вадима Витальевича переехала в новый дом на Верхнюю Берёзовку, где и будет встречать нынче Новый год. Приедут на праздник сваты, дети и маленький внук руководителя группы компаний «Титан».
Вадим Витальевич с супругой Раисой стоят в центре
Что касается их новогоднего стола, то здесь будут представлены как традиционные блюда, так и довольно оригинальные.
- Это обязательно солёная рыба на столе – сиг - и «дикое» мясо. Либо будем готовить его по-охотничьи в чугуне. То есть мясо, картошка, белые грибы, морковь, лук – жаркое, правильнее назвать, должно томиться в чугунке где-то 1,5 часа. Либо делаем котлеты, - рассказал он.
За несколько дней до Нового года Вадим Бредний старается поздравить всех знакомых, друзей и родных, вручить им подарки. А вот 1 января он с семьёй едет в гости к матери супруги и близким родственникам. В преддверии же долгожданного для всех праздника он поздравил и жителей Бурятии:
- Всем желаю крепчайшего здоровья; в семье, чтобы была любовь и лад; чтобы дела шли хорошо; чтобы поставленные цели были достигнуты. Как руководитель продовольственной компании, я желаю, чтобы дом был полной чашей, а стол накрыт только свежими качественными и здоровыми продуктами питания, - пожелал всем Вадим Бредний.
Алдар Дамдинов, депутат Государственной Думы
Приезжает встречать Новый год из Москвы в Улан-Удэ семья Алдара Дамдинова. К новогоднему столу домочадцы депутата Госдумы готовят любимые всеми буузы и всевозможные салаты. Кроме того, на Новый год они, скорее всего, попробуют и какое-то экзотическое блюдо.
- В последнее время дочь стала баловать нас разными своими «придумками», и каждый раз у неё что-то новое. И я даже не знаю, что она в этом году приготовит. Обычно готовит что-то такое, что мы ни разу не пробовали, - смеётся Алдар Дамдинов.
Создавать же праздничное настроение у них дома будет нарядная красавица-ёлка.
- У нас есть игрушки, которые с моего детства остались, с детства моих детей, и каждый год мы одну новую игрушку добавляем к этой ёлке, - отмечает он.
И до наступления Нового года – примерно за три часа до праздника - в семье Алдара Валерьевича есть традиция встречаться с друзьями, поздравлять друг друга и дарить подарки. А вот после 31 декабря у них начинается насыщенная программа.
- У моей мамы 2 января день рождения, и мы всей семьёй выезжаем 1 января в Хоринский район, чтобы погостить у неё, поздравить, - рассказывает Алдар Дамдинов.
К тому же, они стараются выехать и на зимний Байкал, чтобы интересно и с пользой провести новогодние каникулы.
Валерий Кожевников, главный врач Республиканского онкологического диспансера
Экс-министр здравоохранения Бурятии Валерий Кожевников встретит Новый год в кругу родных и близких людей. Как он отмечает – «наконец-то».
- Обычно в Новый год я дежурил в правительстве с 31 декабря на 1 января, был ответственным дежурным в течение 14 лет подряд. А 1 января я посещал женщин в роддоме, поздравлял с рождением детей в новом году. Сейчас я буду справлять, слава богу, праздник в семейном кругу, с родителями, то есть с родителями супруги, со своей мамой. Будет дочка, - поясняет он.
По словам Валерия Вениаминовича, на новогоднем столе у них будут мясные блюда, вкусный холодец и другие любимые яства.
- Будет и знаменитый оливье, без него Новый год не Новый год. Дочка как обычно что-то испечет – пампушечки какие-нибудь. Ну, и будем, конечно, дарить подарки друг другу, - говорит главный врач Республиканского онкологического диспансера.
В праздники Валерий Кожевников с семьёй едет отдыхать на дачу в село Оймур, в Кабанский район. Также в выходные они стараются активно проводить время, катаются на лыжах.
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