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В Бурятии чиновники не полностью раскрыли сведения о доходах
Власть, 28.12.2017 09:12
В дело вмешалась прокуратура
Северобайкальская межрайонная прокуратура выявлены нарушения антикоррупционного законодательства.
Проверкой установлено, что в нарушение требованийзакона 13 муниципальных служащих и 3 лица, замещающих муниципальные должности в муниципальных образованиях сельское поселение «Верхнезаимское», посёлке «Янчукан», «Холодное эвенкийское», «Куморское эвенкийское», МО ГП посёлок «Новый Уоян» не в полном объёме отразили сведения о доходах, имуществе, а также сведения о доходах и имуществе супругов за 2016 год.
Межрайонным прокурором главам муниципальных образований внесены представления об устранении нарушений требований антикоррупционного законодательства. Также направлена информация в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирование конфликта интересов, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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