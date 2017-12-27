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В Бурятии присудили госпремии в области науки и техники
Власть, 27.12.2017 19:40
Соответствующее постановление 25 декабря подписал глава Бурятии Алексей Цыденов
Государственные премии Бурятии в области науки и техники за 2017 год присуждены в двух номинациях: «Естественные и технические науки» и «Гуманитарные науки».
В номинации «Естественные и технические науки» победителями стали проректор по научной работе и инновациям ВСГУТУ Игорь Сизых и профессор Российского университета транспорта Марат Крукович. Высокой награды ученые удостоены за совместные монографии «Пластичность борированных слоев» и «Plasticity of Boronized Layers».
В номинации «Гуманитарные науки» лауреатом госпремии стал доктор исторических наук, профессор БГУ Владимир Дугаров. Он является автором монографии «Российская историография истории Монголии».
Также присуждена госпремия в области образования за 2017 год. Её лауреатами стали коллектив авторов лицея-интерната № 61 за работу «Инновационные технологии развития одаренных детей в условиях общеобразовательной школы». В состав авторов вошли директор Владимир Буинов, учитель истории и обществознания, методист Мидыгма Будаева, учитель русского языка и литературы Людмила Думнова, учитель английского языка Ольга Мещерикова и учитель физкультуры Владимир Панин.
Кроме этого, государственные премии Бурятии присуждены за заслуги в развитии народного творчества, в области поддержки талантливой молодежи, а также воспитанникам детских школ искусств и студентам колледжей, реализующих образовательные программы в области искусств.
Торжественное награждение лауреатов состоится в феврале 2018 года, сообщает пресс-служба минобрнауки РБ.
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